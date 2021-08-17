01消息︰「落馬」前公務員事務局長羅智光　任新巴城巴特別顧問

撰文：鍾妍
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港府去年4月「大地震」，時任公務員事務局局長羅智光傳為反修例風波問責「落馬」。事隔逾一年，《香港01》取得消息，羅智光已加入新巴、城巴，出任兩巴的特別顧問。
新巴、城巴的兩個專營權將於2023年內屆滿，港府正與其商討新專營權的要求，加上匯達交通入主新巴城巴後，即使獲批加價12%，至今未能止蝕。據了解，兩巴看準羅智光長年任職政府的豐富經驗，可助改善新巴、城巴與政府溝通。
根據港府《問責制主要官員守則》，離職官員如欲在離職後一年的「冷河期」內，在外受聘，須事前徵詢行政長官所委任的專責委員會意見。惟羅去年4月離職，相信「冷河期」已過。
《香港01》正就事件，向特首辦、公務員事務局查詢。新巴城巴表示，羅智光於8月2日加入兩巴母公司匯達交通，以兼職形式出任特別顧問一職。

翻查港府資料，羅智光今年64歲，於1980年9月加入政府，曾於多個決策局及部門工作，包括前地政工務科、前市政事務署等，亦曾出任貿易署署長及行政長官私人秘書。他於2004年出任當時環境運輸及工務局常任秘書長（運輸），其後曾轉到政制及內地事務局及保安局出任常任秘書長，至2017年被委任為公務員事務局局長。

羅智光於去年4月的政府高層大地震中「落馬」，成為4名被撤換的局長之一。當時有消息指，羅智光被撤，與反修例運動期間，北京不滿其處理公務員集會示威的表現，未有強硬表態及設法斡旋有關。

立法會財委會文件顯示，羅智光於2017年7月上任時，公務員事務局局長每月薪金為298,115元，其後連年加薪，至2019年7月至2020年3月，羅智光每月薪金增至348,100元，而2019/20年度公務員事務局局長的整體薪酬開支為415萬元。文件中亦指出，公務員事務局局長除享有強積金供款外，不會獲提供退休金福利

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新城兩巴屢對外呻面對經營困局

新巴、城巴近年虧蝕情況嚴重，於今年5月曾發稿指，去年全年扣除政府津貼後，虧蝕2.62億元，而政府津貼於去年12月結束後，公司在2020年12月至2021年2月，僅在3個月內，已錄得2.21億元的虧損，相等於2020全年虧損的84%。

兩巴近月屢有大動作，於今年上旬獲政府批准加價12%後，仍向外透露有意重組近半港島路線，並在新發展區「插旗」，與九巴競爭港島以外巴士路線。早前城巴已成功奪得粉嶺皇后山四條新巴士線，及屯門54區六條巴士線的經營權。

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料聘前高官任顧問助改善與港府溝通

新巴及城巴（機場及北大嶼山部分）的專營權將於2023年屆滿，政府早前亦已展開有關延續專營權的討論。兩巴管理層早前接受《香港01》等傳媒專訪時承認，有意研究合併新巴及城巴的專營權。

據了解，專營權、路線及加價等事務，均涉及巴士公司與政府部門交涉，消息估計兩巴聘用羅智光出任特別顧問，期望運用羅過去於政府的經驗，在涉及新巴、城巴未來發展問題，與港府有更暢順溝通。

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問責官員冷河期為一年

根據《問責制主要官員守則》，僅要求主要官員在離職後一年的「冷河期」內，不得參與任何與政府有關的游說活動。若展開任何工作，須事徵詢行政長官所委任的專責委員會的意見，但離任後一年，則未有此限。

《香港01》正就事件向特首辦及公務員事務局查詢。新巴城巴回覆，指羅智光於8月2日加入匯達交通服務有限公司，以兼職形式出任特別顧問一職，認為羅是一名具豐富管理經驗的資深行政人員。相信能協助公司轉型為一間，令市民及城市「彼此連城一線」的世界級巴士公司。

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