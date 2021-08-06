新巴城巴增聘300名全職車長　月入可達2.5萬元　未有巴士牌可應徵

新巴城巴近年經錄得虧蝕，年初更重組裁員。今日（6日）兩巴及其母公司匯達交通宣布，計劃招聘逾300個全職車長，並指新入職車長的時薪為港幣125 元，每月入息可達25,000元。兩巴表示，歡迎持有巴士駕駛執照，或私家車駕駛執照滿一年，及年滿21歲人士，申請成為巴士車長。



新城兩巴母公司匯達交通今年2月宣布重組，削減84個後勤崗位。在連連虧損下，新巴城巴近期頻繁入標爭奪新發展區巴士線，最近獲批四條粉嶺皇后山新線，及屯門54區六條新線。

匯達交通今日表示，一直推動業務發展，改善營運及提升顧客體驗，將開展計劃招募逾300名巴士車長。匯達指，即使應徵者未有巴士駕駛執照，或路面經驗較淺者，只要願意學習，公司都會為其提供全面訓練。匯達認為今次招聘對從事零售或餐飲等行業，而有意轉行人士，是好機會。

新巴、城巴巴士車長招聘日

定期招聘日

日期：由2021 年8 月10 日起，逢星期二、四

時間：上午10 時至下午1 時；下午2 時至5 時

地點：柴灣創富道8 號新巴車廠2 樓訓練室



戶外招聘日

日期：由2021 年8 月15 日（星期日）

時間：上午10 時至下午5 時

地點：西九龍中心巴士總站



匯達交通續指，除招聘逾300名全職車長，亦包括兼職車長職位，新入職車長時薪為125元，每月可達25,000元。另外，匯達會為應徵者提供事業發展、培訓及轉職至其他工作崗位的機會，除了車長，匯達有超過1,200名後勤員工，於營運、工程、安全、會計、傳訊、市務等範疇工作，歡迎持有巴士駕駛執照，或私家車駕駛執照滿一年，及年滿21歲人士申請加入巴士車長行列。

有興趣應徵者，可於網上登記http://www.bravobus.com.hk/enquiry/bc-recruitment，或使用WhatsApp向匯達交通招聘熱線5562 2152 查詢，甚或親身到匯達交通巴士車長招聘日。