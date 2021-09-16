拖延23年　旺角道行人天橋啟用有望　預料9月底前開放公眾使用

工程拖延23年的旺角道行人天橋系統，終於有望啟用！區議會文件透露，截至8月底最新的進度檢討，預計天橋可於本月底前開放予公眾使用，承辦商亦正與電力公司安排接駁永久供電，為電梯及升降機作測試，之後會投入運作。



政府於1998年決定興建旺角道行人天橋系統，由新鴻基地產負責，當中第一期於2003年完成；第二期最初訂於2009年完成，但期間涉及不同問題，例如要搬遷彌敦道一帶地底的公共設施，如高壓電纜等，需經過不同勘探，最終2016年才展開主要工程。

工程將旺角道的現有行人天橋，伸延橫過彌敦道。根據油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會的文件，截至8月23日，天橋的主體結構工程已大致完成，行人樓梯兩旁的鋁製裝飾面板，正分批運送至地盤安裝，承建商會配合天橋內的電燈驗收，並安排安裝橋頂鋁製裝飾面板，預計餘下安裝工序將本月中旬完成。

文件續指，天橋兩旁的行人扶手電梯，及兩部升降機的機電安裝工程已經完成，承建商正與電力公司安排接駁永久供電，以為電梯及升降機作運行測試。文件透露，根據最新的進度檢討，預計天橋可於9月底前開放予公眾使用，而扶手電梯及升降機會在完成運行測試及相關政府部門檢測後，會隨後投入運作。