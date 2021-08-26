曾有露宿者長住　北角糖水道天橋大火後研拆卸　港府正商工程建議

橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋，近年曾成為一班露宿者有瓦遮頭之地，但去年4月發生大火，天橋嚴重焚毀，之後政府決定關閉天橋，研究是否拆除。封閉計劃原訂至今年3月，昨日﹙25日﹚所見天橋仍然圍封，現場一份東區民政事務處通告指，當局為進一步商討拆除天橋的可行性，會關閉至今年12月31日。

路政署表示，已完成拆卸該行人天橋的技術可行性評估，目前相關持份者正在商討拆卸行人天橋及推行相關工程的建議。



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封鎖期延長九個月至今年底

北角糖水道行人天橋於1984年落成，橫跨北角英皇道及糖水道。天橋於2020年4月發生火警，大半截天橋陷入火海，嚴重焚毀，橋上雜物付諸一炬，天橋頂部份位置更被燒穿。路政署事後聯同承建商及獨立檢測顧問檢查天橋結構，確定結構安全沒有受影響，安排承建商拆除嚴重受損的上蓋，並用網圍起，又在出入口加鐵絲網閘及鎖上。

當局去年12月在天橋貼出通告，指要檢查結構，及研究是否可拆除，最初計劃封閉至今年3月28日。火警事發已近一年半，昨日所見仍然圍封。天橋入口貼出多張告示，其中一張由東區民政事務處發出，通告提到為進一步商討拆除天橋可行性，及跟進環境衛生事宜，天橋會關閉至今年12月31日，即封閉事件再延長9個月，但未提到是否拆卸。

路政署：現階段繼續所需結構維修保養工作

路政署表示，早前已應相關部門要求，完成拆卸該行人天橋的技術可行性評估，目前當局與相關持份者，正商討拆卸行人天橋及相關工程的建議。路政署會積極配合，提供適切協助，現階段會繼續按部門分工，為行人天橋進行所需的結構維修保養工作。

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街坊：甚少使用天橋

街坊林伯伯表示，在天橋封閉前，其實都甚少經天橋横跨英皇道及糖水道。他指，該天橋有露宿者霸佔，堆滿雜物，而且經過時更曾被露宿者喝罵，故一早已不再行天橋，對現時的安排亦未感到不便。另一位街坊劉太表示，當區多長者，包括自己在內都不便步行樓梯，故一直較少人使用天橋，同樣對封閉天橋未感到不便。

距天橋約30米處就有過路處可橫跨英皇道，可往返新都城大廈及僑冠大廈，不過該路段十分繁忙，過路時間短得要急步走。

拆橋工程預計需時20個月 另涉康威大廈契約問題待處理

東區區議員陳榮泰表示，區議會討論的方向，都是涉及如何拆卸天橋，當局亦正研究有關事宜，因為當中涉及不同問題，例如可能需要封路；天橋其中一端又連接康威商場，涉及業權問題，故需要討論如何清拆。

翻查東區區議會交通及運輸事務委員會今年4月的會議紀錄，路政署提到，清拆天橋需封閉英皇道西行和糖水道南行各一條行車慢線，工程預計需時20個月，費用約為1,500萬元。民政處亦提到，需確立拆除天橋在法律上和土地契約上均可行，才可進一步討論和行動。

直到6月，區會的另一份工作報告提到，由於拆除天橋建議，會涉及康威大廈內供公眾使用的契約，屋宇署已向律政司徵詢法律意見，會之後再提出建議。