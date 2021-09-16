港鐵分階段要求員工接種疫苗　10月31日前未打針需每兩周自費檢測

政府近月連番「谷針」，多間企業及機構響應。港鐵今日（16日）表示，分階段要求未打針的員工盡快接種疫苗，否則需每14日自費檢測。首階段涉及需定期接觸乘客、顧客及承辦商的職員，需於10月31日前打針。



港鐵表示，隨疫苗接種率上升，為進一步加強防疫，會逐步落實員工接種疫苗。首階段將涵蓋需定期接觸乘客、顧客及承辦商的職員。港鐵指，相關員工佔全公司員工總數超過一半，會按營運需要，要求仍未接種疫苗員工於10月31日，或12月31日之前，完成接種首劑疫苗。

倘職員因健康狀況無法打針 港鐵會資助檢測費用

港鐵續指，未於限期前完成接種的員工，必須自費定期檢測，每隔14日在工作時間以外，接受病毒檢測。港鐵稱，假如員工因健康狀況而未能打針，則會向他們提供檢測費用資助。

港鐵行政總裁金澤培（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵行政總裁金澤培表示，新冠肺炎為公司帶來前所未有的的挑戰，是次接種安排有助加強保護同事和他們的家人，亦向乘客提供多一重保障，並加強全城的保護屏障。