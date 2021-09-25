妹忽移民赴英　獨力照顧嫲嫲感被遺棄　姐釋懷寄語：勿走得太灑脫

移民潮下，去與留之間衍生不少問題，家中長老往後照顧問題令人心力交瘁。Cherie於7年前放棄在英國落地生根機會，回來照顧患有認知障礙症的嫲嫲。7年時光裡，一人擔起嫲嫲的一日三餐與起居生活，有時會「好忟憎」，幸而周末還在當時正在讀書的妹妹前幫手，稍有喘息。
然而去年11月，剛大學畢業的妹妹突然在家庭群組中「通知」所有人即將結婚赴英，從此移民。妹妹事前全無溝通與先兆，消息令Cherie難以接受，既感妹妹不負責任，也覺自己與嫲嫲像是被遺棄，一度打算「以後當無咗個妹」，有半年多時間不相往來。
經歷自我調整，後得聖雅各福群會「656照顧者好幫搜」資訊平台幫助，Cherie從怨霧走出，正慢慢修復家庭關係。不過，她雖理解很多人因不同原因選擇離開香港，但不要忘記家中需要照顧的人：「唔好走得太灑脫。」
棄英國發展機會 返港照顧嫲嫲
Cherie自幼在嫲嫲身邊成長，兩人關係十分親密，她更曾承諾嫲嫲會養她至百年終老。不過到了上大學的年紀，Cherie按照父母要求赴英求學，更計劃在畢業後英國落地生根，而嫲嫲則變成了獨居老人。留學在外，嫲嫲身體卻每況愈下，Cherie一直十分牽掛。
2013年前後，嫲嫲確診認知障礙，當時Cherie仍不以為意。直到有次嫲嫲一整個禮拜不記得喝水，要家人上門探視時才發現，及時送去醫院才死裡逃生。當時Cherie從英國急飛回家，通過視像看到嫲嫲瘦成人乾，身體更有不少插管，Cherie崩潰，也由此決定畢業後回港照顧嫲嫲，因難以承受有一日嫲嫲離世而自己不在身邊：「如係咁一定好後悔，無法原諒自己。」
照顧認知障礙老人困難大 難搵出口紓情緒
放棄英國未知的大好前途，Cherie回到香港，面對的也並不是溫馨的生活。照顧有認知障礙長者十分辛苦，身體疲勞還在其次，情緒苦悶才是折磨：「你無得同佢嬲，嬲佢即係嬲返自己。」
Cherie說嫲嫲已經不懂如廁後用清潔，經常將排泄物弄得整個廁所都是，無論怎樣講解，嫲嫲都記不住。有一日，身體不適的Cherie早上起床時發現嫲嫲又試圖用手擦清潔自己，瞬怒用繩子捆起嫲嫲的手，嫲嫲仍不明白，掙脫後仍舊將廁所弄得十分骯髒，Cherie對著她大發脾氣，但嫲嫲只是對著Cherie微笑，並用手撫摸她的頭，Cherie瞬間崩潰：「點解我要咁，點解我要綁住佢？」
Cherie：留低一句話就走 有好長時間都好嬲
雖說Cherie承擔大部分照顧嫲嫲工作，但胞妹每周一日的幫手卻仍然十分重要，因自己也需出門見見朋友，稍作喘息。 然而妹妹去年大學畢業，11月時突然在家庭群組中宣布即將結婚，之後便移民英國。Cherie事先並不知情，本以為妹妹終於畢業了，可多照顧嫲嫲：「佢一句話咁就走了，有好長時間我都好嬲。」
你要開拓人生，但屋企人呢，留下的人呢？每個人都有想法，但不要走得一聲不出，不要太灑脫。
就在妹妹準備移民事項，嫲嫲摔傷了腳，只有Cherie陪嫲嫲看醫生及物理治療：「我覺得佢（妹妹）無責任感囉，你要開拓人生，但屋企人呢，留下的人呢？我覺得每個人有想法，但不要走得一聲不出，不要太灑脫。」
向更多人分享經歷，唔好覺得是一個人孤立無援。
口怨妹妹「無交帶」 實因心中在乎她
愁苦之下， Cherie找到了聖雅各福群會下「656照顧者好幫搜」資訊平台，在平台幫助下，她成為「照顧者大使」，靠平台資源培養裝備自己。某次訪問一名心理學家時，她說出了苦悶，之後發現雖怨妹妹「無交帶」，但其實因為在乎妹妹，而這份心情未有得到妹妹正確回應而感到失落。現時她情緒已經平復許多，亦透過成為「照顧者大使」，向更多人分享自己的經歷：「唔好覺得你是一個人，孤立無援。」
聖雅各福群會提醒社區有資源 助「無人替假」照顧者喘息
聖雅各福群會持續照顧服務高級經理蔡嘉儀指出，近月，機構會員分享移民相關經歷有上升，當中包含一些照顧者。她表示，每個個案都不一樣，視乎被照顧著需求，且提醒社區實際上仍有許多資源可以利用，如長者地區中心及鄰舍中心等，讓「無人替假」的照顧者可以喘息。
兩屆共產55位「656大使」 擔當同路人角色
聖雅各福群會2020年7月推出「656照顧者好幫搜」資訊平台，提供全港18區資源搜尋，幫手找到合適的服務支援，助照顧者解壓。在開拓網上平台的同時，平台亦培訓兩屆「656大使」共55位，擔當同路人角色，分享照顧經驗及656理念，協助發掘社會資源，共同支援照顧者。
「656照顧者好幫搜」移民照顧錦囊獲取辦法