妹忽移民赴英　獨力照顧嫲嫲感被遺棄　姐釋懷寄語：勿走得太灑脫

移民潮下，去與留之間衍生不少問題，家中長老往後照顧問題令人心力交瘁。Cherie於7年前放棄在英國落地生根機會，回來照顧患有認知障礙症的嫲嫲。7年時光裡，一人擔起嫲嫲的一日三餐與起居生活，有時會「好忟憎」，幸而周末還在當時正在讀書的妹妹前幫手，稍有喘息。

然而去年11月，剛大學畢業的妹妹突然在家庭群組中「通知」所有人即將結婚赴英，從此移民。妹妹事前全無溝通與先兆，消息令Cherie難以接受，既感妹妹不負責任，也覺自己與嫲嫲像是被遺棄，一度打算「以後當無咗個妹」，有半年多時間不相往來。

經歷自我調整，後得聖雅各福群會「656照顧者好幫搜」資訊平台幫助，Cherie從怨霧走出，正慢慢修復家庭關係。不過，她雖理解很多人因不同原因選擇離開香港，但不要忘記家中需要照顧的人：「唔好走得太灑脫。」



嫲嫲曾有一個星期不記得飲水而送院，Cherie便決定放棄英國發展，回港照顧嫲嫲。（張浩維攝）

棄英國發展機會 返港照顧嫲嫲

Cherie自幼在嫲嫲身邊成長，兩人關係十分親密，她更曾承諾嫲嫲會養她至百年終老。不過到了上大學的年紀，Cherie按照父母要求赴英求學，更計劃在畢業後英國落地生根，而嫲嫲則變成了獨居老人。留學在外，嫲嫲身體卻每況愈下，Cherie一直十分牽掛。

2013年前後，嫲嫲確診認知障礙，當時Cherie仍不以為意。直到有次嫲嫲一整個禮拜不記得喝水，要家人上門探視時才發現，及時送去醫院才死裡逃生。當時Cherie從英國急飛回家，通過視像看到嫲嫲瘦成人乾，身體更有不少插管，Cherie崩潰，也由此決定畢業後回港照顧嫲嫲，因難以承受有一日嫲嫲離世而自己不在身邊：「如係咁一定好後悔，無法原諒自己。」

照顧認知障礙老人困難大 難搵出口紓情緒

放棄英國未知的大好前途，Cherie回到香港，面對的也並不是溫馨的生活。照顧有認知障礙長者十分辛苦，身體疲勞還在其次，情緒苦悶才是折磨：「你無得同佢嬲，嬲佢即係嬲返自己。」

Cherie說嫲嫲已經不懂如廁後用清潔，經常將排泄物弄得整個廁所都是，無論怎樣講解，嫲嫲都記不住。有一日，身體不適的Cherie早上起床時發現嫲嫲又試圖用手擦清潔自己，瞬怒用繩子捆起嫲嫲的手，嫲嫲仍不明白，掙脫後仍舊將廁所弄得十分骯髒，Cherie對著她大發脾氣，但嫲嫲只是對著Cherie微笑，並用手撫摸她的頭，Cherie瞬間崩潰：「點解我要咁，點解我要綁住佢？」

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Cherie：留低一句話就走 有好長時間都好嬲

雖說Cherie承擔大部分照顧嫲嫲工作，但胞妹每周一日的幫手卻仍然十分重要，因自己也需出門見見朋友，稍作喘息。 然而妹妹去年大學畢業，11月時突然在家庭群組中宣布即將結婚，之後便移民英國。Cherie事先並不知情，本以為妹妹終於畢業了，可多照顧嫲嫲：「佢一句話咁就走了，有好長時間我都好嬲。」

妹妹突移民，Cherie要獨力照顧嫲，一度感覺被遺棄。（張浩維攝）

你要開拓人生，但屋企人呢，留下的人呢？每個人都有想法，但不要走得一聲不出，不要太灑脫。 Cherie

就在妹妹準備移民事項，嫲嫲摔傷了腳，只有Cherie陪嫲嫲看醫生及物理治療：「我覺得佢（妹妹）無責任感囉，你要開拓人生，但屋企人呢，留下的人呢？我覺得每個人有想法，但不要走得一聲不出，不要太灑脫。」

向更多人分享經歷，唔好覺得是一個人孤立無援。 Cherie

口怨妹妹「無交帶」 實因心中在乎她

愁苦之下， Cherie找到了聖雅各福群會下「656照顧者好幫搜」資訊平台，在平台幫助下，她成為「照顧者大使」，靠平台資源培養裝備自己。某次訪問一名心理學家時，她說出了苦悶，之後發現雖怨妹妹「無交帶」，但其實因為在乎妹妹，而這份心情未有得到妹妹正確回應而感到失落。現時她情緒已經平復許多，亦透過成為「照顧者大使」，向更多人分享自己的經歷：「唔好覺得你是一個人，孤立無援。」

聖雅各福群會持續照顧服務高級經理蔡嘉儀提醒社區有許多資源可利用，讓「無人替假」的照顧者可以喘息。（受訪者提供）

聖雅各福群會提醒社區有資源 助「無人替假」照顧者喘息

聖雅各福群會持續照顧服務高級經理蔡嘉儀指出，近月，機構會員分享移民相關經歷有上升，當中包含一些照顧者。她表示，每個個案都不一樣，視乎被照顧著需求，且提醒社區實際上仍有許多資源可以利用，如長者地區中心及鄰舍中心等，讓「無人替假」的照顧者可以喘息。

兩屆共產55位「656大使」 擔當同路人角色

聖雅各福群會2020年7月推出「656照顧者好幫搜」資訊平台，提供全港18區資源搜尋，幫手找到合適的服務支援，助照顧者解壓。在開拓網上平台的同時，平台亦培訓兩屆「656大使」共55位，擔當同路人角色，分享照顧經驗及656理念，協助發掘社會資源，共同支援照顧者。

「656照顧者好幫搜」移民照顧錦囊獲取辦法

