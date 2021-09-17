移民潮｜直資報名數大跌　男拔小21人爭一學位　有學校收7000份表

直資小學2022/23學年小一入學申請陸續截止，6間已截止申請的名校每個學額平均競爭人數為約21人至42人不等。直資名校向來受家長歡迎，以往學額更是「爭崩頭」，但今年個別學校接獲申請人數較往年下跌。其中英華小學申請人數跌幅最大，今年只收到約4000份申請，較去年逾5000份申請大跌近兩成，但約25人爭一學額。而拔萃男書院附屬小學則有逾3000份申請，約21人爭一個位。



有資深升學專家表示，除了受移民潮影響，相信報名數字下跌與疫情經濟受挫有關，部份家長或考慮到直資小學學費高昂，以及其餘課外活動、校巴等開支，擔心「一闊三大」，故選擇報讀資助小學。



英華小學今年收到約4000份小一入學申請。（資料圖片）

英華小學小一報名人數跌近兩成

直資小學近日陸續接受下學年小一入學申請，部份學校已經截止，有個別學校申請人數較往年下跌。其中，深水埗區直資名校英華小學申請人數跌幅最大，校方回覆《香港01》查詢指，今年收到約4000份申請。往年英華小一入學申請人數逾5000人，平均約33人爭一個學位，但今年申請人數大跌兩成，僅約25人爭一學額。

王錦輝中小學減400份申請 仍有30人爭一個學額

另外，位於沙田區的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，去年收到6855份小一入學申請表格，今年則收到約6100份申請，減少11%，今年約36人爭一學額。校方表示，將會安排 2,500 名申請者參加第二輪面試，面試時間約45 分鐘，面試內容將包括繪畫、講故事和與日常生活有關的問題。

拔萃男書院附屬小學則收到3212份小一入學申請，較去年3378份減少約5%，今年約21人爭一學額。

聖保羅男女中學附屬小學。（資料圖片）

聖保羅男女中學附屬小學收表跌8% 30人爭一個位

至於港島南區聖保羅男女中學附屬小學，申請於上周五（10日）剛截止，校方今年收到約4500份小一入學申請，比起去年4900份減少，但仍然平均有約30人爭一個學額。因應疫情，校方指，會以「網上評核的方式」與所有申請人進行首輪面見，內容以日常生活及經驗為主，觀察申請人的表達及思維能力等；家長可用簡單器材為申請人拍攝影片並上傳至學校系統中。

經過首輪面見後，校方會挑選500位表現良好的申請人參加第二輪甄選。若情況許可，將會由校長、副校長和主任分別在校內面見，校長同時也會面見家長，了解家長教育子女的理念。

拔萃男書院附屬小學則收到3212份小一入學申請。（資料圖片）

聖保羅書院小學收表2400份 較去年升7%

至於聖保羅書院小學，今年小一入學申請人數有輕微上升，共收到約2400份申請，較去年收到約2250份增加約7%。校方指，會為所有適齡申請之學生安排第一輪面試，第一輪面試以拍片形式提交。

油尖旺區的保良局陳守仁小學則於去年相約，收到超過7000份申請，平均42人爭一個學額。校方指，會邀請所有申請人到校進行面試。

聖保羅書院小學，今年小一入學申請人數有輕微上升，共收到約2400份申請。（資料圖片）

升學專家：競爭依然大、家長勿掉以輕心

資深升學專家梁永樂指，今年受移民潮影響，導致直資小學流失報名學生，相關數字難以估計。此外，他亦認為報名數字下跌與疫情下經濟受挫有關，部份家長或考慮到直資小學學費高昂，以及其餘課外活動、校巴等開支，擔心「一闊三大」，故選擇報讀資助小學，但他提醒，直資學校有學費減免，家長毋須過於擔心。

拍片應自然流露 勿聘攝製隊

雖然有直資名校申請人數大跌，但梁永樂強調，收生競爭依然相當大，校方未必會因此降低收生準則，提醒家長切勿掉以輕心。今年因應疫情，部份學校將面試改由要求家長拍攝短片，梁提醒，家長最重要讓子女流露自然和輕鬆的一面，毋須聘請專業攝製隊。