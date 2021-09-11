保安局估算去年逾萬港人移民　急增50%成2003年來新高　首選澳洲

本港移民潮再現。保安局周五（10日）回覆《香港01》就過去五年本港移民數據查詢，按俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書申請推算，去年有10,500人移居海外，較2019年急增50%，首選目的地是澳洲，其次美國，加拿大位列第三。

《香港01》蒐集當局自1997年回歸後的相關統計，去年估算移民人數是自2003年來新高，亦是繼2006年後首破萬。

另外，「良民證」申請方面，去年共有約2.9萬宗，即平均每月有近2,438宗；今年首8個月已錄到逾2.6萬宗申請，即平均每月已有近3,300宗申請。



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保安局綜合包括向香港警務處申請「良民證」作移民目的等資料，估算2020年有約10,500人移居海外，較2019年的7,000人，急增50%。估計申請人移居地首三位是澳洲、加拿大和美國，排名先後每年不一。

翻查自1997年回歸後的相關統計，去年估算移民人數是自2003年來新高，亦是繼2006年估算有10,300人移民後，首度再現破萬人。保安局由2012年至2019，每年估算移民人數，都是界乎6,500人至7,600人之間。申請人移居地方面，澳洲近四年取代美國成為港人申「良民證」移民首選。

保安局答覆過去5年「良民證」申請宗數顯示，去年有29,251宗申請，換言之，平均每月有近2,438宗；今年截至8月30日，已錄得26,397宗，即平均每月已有近3,300宗申請。近5年來，2019年的「良民證」申請宗數最多，達33,252宗。

不涵蓋移居內地、澳門及台灣 英國毋須「良民證」不納統計

保安局表示，香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的，故政府沒有港人移居外地的直接統計數字，「基於一國原則，相關估算不涵蓋移居內地、澳門及台灣的情況。」另外，因部分國家或地區沒有要求所有簽證申請人遞交「良民證」，如港人移居英國亦未有納入估算。

「良民證」問卷調查回應率跌至五成影響估算

發言人指出，詮釋有關估算時必須考慮，「良民證」的申請用途涵蓋移民、海外升學、工作等不同類別的簽證，以及為申請領養小孩而申請，即使申請目的為移民，申請人獲批「良民證」後，最終亦未必能成功申請到移居地簽證，及不一定會移居。

估算數字受「良民證」申請人填報問卷調查的回應率影響，過去填報問卷調查回應率約七、八成，但近兩、三年只有約五、六成。

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英國內政部早前公布，自今年1月底正式開放讓合資格香港人申請BNO簽證赴英居留，截至6月30日共收到64,900宗申請，共有47,300份、即73%已獲批。當中不少申請屬於家庭移民，兩個季度中，共有30,600份申請中有27,400宗屬受養人／家屬（dependants），佔整體申請約42%。另外截止6月30日共批出7,400份LOTR（Leave Outside the Rules）申請。