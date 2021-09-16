港青只打一針復必泰防心肌炎　澳門：數據不足、一針保護力低

本港專家昨日建議，12至17歲青年接種復必泰疫苗只需打一針，以減低心肌炎風險。但澳門的衛生局今日舉行跨部門會議後認為，支持相關建議的數據不足，而且接種一劑疫苗的保護力僅75%，故不建議跟隨香港做法。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，就香港建議12至17歲人士只接種一劑復必泰疫苗（mRNA技術），衛生局重視相關建議今早舉行跨部門會議，共識包括研究結果顯示，接種mRNA疫苗出現心肌炎的風險約十萬分之一，較多見於年輕男性，並多於接種第二劑時出現，而且症狀較為輕微。同時，也有不少研究數據顯示，感染新冠病毒也可能出現心肌炎，而且風險較沒有接種疫苗高出16倍，且病情會較為嚴重。

再者，根據12至15歲青少年接種者的臨床研究資料，接種兩劑疫苗後高達100%的預防效力，而接種1劑疫苗後對預防新冠病毒感染的效力僅為75%，且未有數據支持接種1劑疫苗的免疫持續性。因此，在現階段未有足夠理據支持下，澳門不建議暫緩第二劑或取消第二劑mRNA疫苗接種。

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