小一報名｜聖保羅男女中學附小網上簡介會　校長分享二輪面試詳情

聖保羅男女中學附屬小學在上年度招收20/21新生時，約有4900名申請人，計算下來即約33人爭一學位，預計今年情況亦相近。而今日，聖保羅男女中學附屬小學透過網上直播方式舉辦21/22小一簡介會，當中亦提及了一些ZOOM面試的詳情。

點圖即睇聖保羅男女中學附屬小學甄選程序及準則

聖保羅男女中學附屬小學申請流程

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受新冠朋炎疫情影響，第一輪甄選將於10月中旬改以網上評核方式進行，並透過電郵通知，所有申請人均獲網上評核機會，約三百位於第一輪甄選中表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序。

第二輪甄選暫預計在11月中旬至12月期間舉行，以面見形式進行，但有機會因疫情而有所調整，校方表示第一輪評核分數佔30，第二輪佔60，但兩輪的分數是獨立計算，意思即是第一輪分數純粹取決申請人是否能進入第二輪，而二輪面試的分數才是取決子女能否入讀的關鍵。

考核重點

校長梁麗美表示，甄選主要視乎申請人各方面表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等，評核會用廣東話進行，小朋友可以用母語表達。

聖保羅男女中學附屬小學

地址：黃竹坑南風徑11號

電話：25261882

報名日期：2020年9月14日至9月18日

學校網址

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