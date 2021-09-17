房協再延長商戶租金寬減上限75%　為期半年至明年3月料收入減1億

新冠肺炎疫情持續一年多，香港房屋協會今（17日）表示，再度延長商戶的租金寬減，上限為75%，有近400個合資格商戶受惠，較現時的寬減少近100個租戶，亦不再包含停車場營運商。優惠再由10月1日開始，為期6個月至明年3月31日。



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香港房屋協會宣布，執行委員會已批准，向再度延長向轄下近400個合資格商戶提供租金寬減，上限為75%，優惠期為10月1日至明年3月31日，為期半年。

今次的租金寬減安排，將為合資格商戶先提供50%租金優惠，若商戶的銷售額較去年同期下跌逾50%，並能提供有關財務證明，房協將按其下跌的百分比，提供相應額外租金寬減，寬減總額上限為75%。另外，若合資格商戶因政府的防疫措施而被迫在租金寬減期內停業，亦可向房協申請在停業期間全額租金減免。

房協為今次租金寬減措施預留逾1億元。房協前年10月起，已為轄下商戶推出多輪租金寬減，連同今次措施，預計將合共減少逾6億元收入。