校園天地｜自主學習新經驗　幼兒成長樂校園

青衣區世佛會文殊幼兒學校致力推行優質幼兒教育，以樂於學習， 發展多元智能、善於溝通，建立合群精神、勇於嘗試，培養解難能力及敢於創新，開發個人潛能為學校培育幼兒之目標。



(青衣區世佛會文殊幼兒學校提供)

學會探討方式 連結新知識

文殊幼兒學校會以專題研習方式，讓幼兒對某一個題材作深入的探討。透過情境，進行探究式的學習，把知識、技能、價值觀和態度連繫起來，建構知識，培養終身學習的能力和態度。如:幼兒探索用來儲存雪糕的保溫袋和冰種的功用。

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緊貼生活的主題 配合多元化活動

透過老師的引導及安排活動環境，從多元的學習活動，啟發了幼兒自發性的學習潛能，從中培養幼兒思考、探究及解決問題的能力。例如:老師用紙皮搭建斜台，讓幼兒操作不同形狀的積木。過程中，幼兒發現圓形積木的滾動能力比其他形狀的積木強。老師再加以引導他們比較圓形與其他形狀的分別，藉以破解車輪是圓形的秘密。幼兒在輕鬆愉悅的氛圍下進行學習，效果更為顯著。

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世佛會文殊幼兒學校



地 址︰新界青衣長康邨康安樓地下

電 話：2495 7897

傳 真：2436 9370

網 站：http://www.wfb.edu.hk/2/電 郵： wfbman@gmail.com



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（內容由世佛會文殊幼兒學校提供）

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