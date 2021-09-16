校園天地｜十年貢獻耀沙田　沙田學生大使計劃樂全城

第十屆沙田學生大使計劃經已順行完成，為紀念各校同學的付出及貢獻，大會特別製作了《第十屆沙田學生大使紀念集》，並於2021年9月份正式出版，有意了解計劃的朋友，可到曾璧山（崇蘭）中學的校網下載。



沙田圍胡素貞博士紀念學校的同學，透過遊戲，認識不同情緒。（曾璧山(崇蘭)中學提供）

今年計劃共有14間沙田區及馬鞍山區的中小學參與，多達180名學生參加，為沙田區學界最大型的義工盛事。在疫情之下，有別於以往的義工服務模式，計劃以「健康生活」為主題，14間學校可以在體育、情緒管理、飲食、衛生及環保五個範疇中，選取其中一個範疇進行專題研習。同時由區內10間社福機構派出專業社工，帶領大使進行研習及義工服務。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊MH太平紳士表示，「沙田學生大使」計劃至今已成功舉辦了十屆，在多個政府部門、社區組織、社福機構及成長導師的協助下，過去多年已有超過1,000位沙田學生接受訓練，是沙田區的學生義工盛事。」

主辦單位香港旭日扶輪社馬沛強社長表示：「扶輪社一向提倡「義工服務」，因為我們相信透過義工服務，可以培養我們關愛社會的心，同時不計較金錢或其他物質報酬去服務人群。「沙田學生大使計劃」是我們的重要活動，期待未來可以培訓更多大使，為區內居民服務。」

第一次參與計劃的東華三院蔡榮星小學選擇了環保為主題，負責老師司徒宏駿指，學生在生活中留意到不少浪費資源的行為，於是策劃活動及拍攝影片，在校內及社區宣揚環保意識。過程中學生親身了解學校及社區需要，繼而作出行動，大大提升了他們肩負社會責任的意識。

設身處地關懷別人

其中參與義工訓練的香港青少年服務處賽馬會恆安綜合青少年服務中心社工督導陶國誠先生表示，學生由構思至實踐義工服務，在疫情下實在是難得機會，過程中能夠學習設身處地關懷別人的需要、團隊合作提升溝通能力，並將研習的知識融匯，帶給服務受眾，達致學習和實踐的效果，累積寶貴經驗，是具有意義的活動。

計劃召集人曾璧山(崇蘭)中學何沛勝校長透露：「在疫情之下，區內中小學雖忙於處理各樣教務上的工作，但仍不忘貢獻社會，實在難得。希望第十一屆，會有更多區內中小學參與，讓區內的中小學生都可以從計劃中獲益。」

參與第十屆沙田學生大使的學校，包括了浸信會呂明才小學、沙田圍胡素貞博士紀念學校、吳氏宗親總會泰伯紀念學校、保良局雨川小學、香港道教聯合會純陽小學、曾璧山中學、世界龍岡學校黃耀南小學、東莞工商總會張煌偉小學、沙田循道衛理小學、保良局朱正賢小學、香港神託會培基書院、東華三院蔡榮星小學以及青年會書院。

此外，參與的社福機構單位包括了基督教香港崇真會沙田綜合服務中心、香港神託會沙角青少年中心、香港小童群益會馬鞍山東青少年綜合服務中心、香港聖公會馬鞍山（南）青少年綜合服務中心賽馬會青年幹線、香港青少年服務處賽馬會恆安綜合青少年服務中心、連青網絡—香港神託會青少年綜合服務中心、路德會新翠少年中心、香港青年協會賽馬會乙明青年空間、香港青年協會隆亨青年空間，以及香港中華基督教青年會顯徑會所。

（內容由曾璧山（崇蘭）中學提供）

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