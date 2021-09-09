校園天地｜聖公會基德小學 「基德童心Goal Goal Goal」

9月1日是莘莘學子重返校園的第一天，聖公會基德小學的學生臉上充滿陽光的笑容，於開學的第一天在「心心木片」上寫下自己今年度的目標，然後投放至代表學校的木製小屋內，喻意以實踐目標的心意回饋學校。



（聖公會基德小學提供）

教職員與學生齊齊訂目標 不是說說而已

很多小學在九月開學第一天也不會開始教學，一般都是在禮堂舉行開學禮，由校長和主任講解一下新學年的須知，但在聖公會基德小學，今年的開學禮則更為特別，除了有「Cute版」的班相拍攝外，全校同學都會舉行「童心Goal Goal Goal」的小儀式。同學會把自己本年度希望達成的目標寫在「心心木片」上，然後逐一將目標投入至代表學校的木製小屋內。小屋亦配合學校六十周年校慶進行美化，並展示校慶親子徽號設計比賽及標語創作比賽的冠軍作品:「基督以愛育英才 德智盛恩六十載」的場景。

儀式最後，全校教職員都將自己訂立的目標一同投放入木製小屋內，與學生一同努力達成今年度的目標。劉強校長表示如果只是單純寫下目標的話就太普通，如果能夠用一些活動串連起來，教職員和同學的印象會更為深刻，更記得自己曾寫下的目標。因此，學校將盛滿全校教職員及學生的目標的小屋，全年放置於學校正門位置，希望當教職員及同學每天經過時，都會提醒大家要努力達成自己的目標。劉校長亦在開學禮勉勵同學，希望同學用心去達成自己的目標。如果同學能夠達成自己訂下的目標，校長還會送贈大家一份禮物！

同學目標要減十磅

不少同學的目標都與學術有關，例如「考第一名」、「默書100分」等，劉校長和老師則鼓勵大家跳出框框，目標不應只有學科，同學便開始更用心思考。有身形比較圓潤可愛的同學的目標是「減十磅」，有同學目標是「每日看兩本圖書」，屈指一算即是一年要看730本圖書，劉校長笑言會為他準備好足夠的圖書！

（聖公會基德小學提供）

校長：持之以恆才會成功

是次特別的開學禮，是校長和教師團隊共同計劃，劉校長深明目標的重要性，因此他希望向同學傳達「目標」這個重要的槪念，亦希望全校教職員陪伴各位同學同行，共同訂立目標，並持之以恆，實踐目標。當說到聖公會基德小學今年的目標，劉校長希望在疫情稍為緩和下，可以安排更多學生感興趣的全方位學習活動，以豐富學生的學習經歷，並從多方面推動關愛校園。例如: 本年度開始，學校將定期為學生慶祝生日，在慶祝日當天學生可穿著便服回校，接受大家的祝福。班主任會為學生舉辦生日會，亦會於生日當天送贈學生一個精美的生日襟章。

劉校長笑言:「每人都有生日，但並非人人都知道其他同學生日。但當生日學生穿著便服回校，並掛上襟章，大家便一目了然。」活動亦會推廣至老師層面，除定期為老師舉辦生日會外，生日老師更可於生日月內揀選一天提早一小時下班。劉校長直言:「一小時不多，但希望藉此讓老師感受到關愛。只有當老師擁有陽光，才能把燦爛灑滿學生和家長的心田，共同成就正向的學習環境。」

（內容由聖公會基德小學提供）

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