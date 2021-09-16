校園天地｜福附開學禮　情緒教育揭幕　玩轉開學禮、跳唱彩色人生

新學年正式開鑼，福建中學附屬學校落實推行情緒教育，由「2020全球華人傑 出青年」李紫昕Purple姐姐與校長、一眾老師和學生跳唱「今天心情好嗎」揭開序 幕。一反開學傳統，全校載歌載舞，氣氛熾熱，以好心情迎接新學年、新挑戰。



（福建中學附屬學校提供）

位於油塘的直資小學福建中學附屬學在新學年推行情緒教育，希望通過有系統的課程規劃教導學生從辨識情緒、妥善管理情緒、自我激勵以致照顧他人感受、管理人際關係等等，全面照顧學生的身心靈健康。

校方以彩色人生（Colourful life）作為年度主題，將情緒連結不同的色彩，寓意百味人生。校長徐區懿華於開學禮時講及：「相信很多人昨天都沒有睡得好，有些人會因為可以重返校園，見到熟悉的面孔而感到很興奮；有些人會因為回到學習狀態感 到有點緊張，這是很正常的。我們相信這年將會十分精彩，你們將會探索屬於你們的彩色人生。」

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校方邀得Purple姐姐唱出原創歌曲「今天心情好嗎」，並以此曲作為情緒教育 的主題曲，鼓勵學生主動表達自己的情緒，遇到難關時要正面地應對，努力不懈。特別是歌詞「即使心情有點差，輕鬆笑著面對它。吸一口氣輕鬆吓，明天將會更好啦！」勾劃了情緒教育課程的重點，指出沒有解決不了的煩惱，只有未想透的頭腦。校方期望學生可領悟處理情緒的方法，有效管理情緒健康與人際關係。即使因疫情關係留於課室觀看直播的學生亦表現雀躍，在班房裏手舞足蹈，全校氣氛十分熱鬧 ，為新學年展開了美好的開始。

（內容由福建中學附屬學校提供）

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