規劃署擬改劃赤柱環角道綠化帶　料可建12層高豪宅　提供640伙

政府近年密鑼緊鼓覓地建屋，規劃署計劃改劃赤柱環角道、鄰近馬坑邨和龍德苑的一塊約2.4公頃的綠化地帶，用作私人住宅發展，地積比率為2.5倍，預料可提供約640個住宅單位，並會興建一間安老院舍。規劃署收集南區區議員意見後，便會將擬議改劃提交城市規劃委員會審理，預料改劃獲得通過後，有關用地將會被列入賣地計劃。



規劃署今（17日）提交南區區議會的文件指，計劃將位於赤柱環角道的一塊綠化地帶，改劃為住宅（乙類）地帶，用地面積約2.4公頃，地積比率約為2.5倍，最高可建約12層，最高總樓面面積可達48,825平方米。當局估計擬議住宅發展可提供約640個住宅單位，亦會提供一間安老院舍。

Google地圖顯示，有關用地現時被鐵絲網包圍，暫未被發展，內裏有大量樹木，猶如叢林，用地與舂坎角泳灘僅約1公里之隔，前面的樓宇主要為豪宅，預料若用途獲准改劃建屋，中高層住戶將可飽覽海景。

路政署已聘請交通顧問評估改劃後的交通影響，認為擬議房屋發展項目不會對公共道路帶 來不可接受的交通影響。另外，地政總署和規劃署亦已分別進行了樹木調查及園景評估，並無發現古樹名木冊內的樹木，強調地政總署會在賣地條款內加入樹木保護和美化環境要求，以盡可能保護用地內的樹木，以及減低在園景方面的影響。

規劃署邀請南區區議員就擬議改劃提出意見，並會將有關建議和各政府部門的意見，一併提交城市規劃委員會。