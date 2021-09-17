勞工處質疑醫管局員工陣線言行違例　代主席：一切合法按會章

醫管局員工陣線本月初接獲勞工處轄下的職工會登記局信件，提到其言論及活動涉嫌與《職工會條例》不符，包括去年初發動罷工、前主席余慧明參加民主派立法會初選等，今日（17日）是書面回應最後限期，陣線代主席陳國誠親自前往遞交回信，強調工會言論及活動都是按會章及法律行事，遞交的資料不涉及會員個人資料。被問會否解散陣線，他表示會繼續做好工會工作。



職工會登記局本月初去信陣線查詢及要求回覆，陳國誠今日在回信提到，工會所有活動都按會章、法律行事，去年初發起的罷工是受國際條約及《基本法》保障，而工會為醫護組織，因此非常關注市民健康，對科興疫苗及安心出行的評論亦是建基於科學數據。對於職工會登記局定性陣線的活動與《職工會條例》不符，或將經費用於政治目的，陳國誠表示強烈反對。

被問到會否解散工會，陳國誠稱會繼續做好維繫會員工作，感謝會員同行，希望大家連結身邊人好好走下去。至於會否擔心當局取消工會資格、有無工會成員離任等問題，他一概表示沒有回應。遞交資料後，陳國誠稱現時有待職工會登記局有無下一步行動。

局方要求陣線回應八項事宜

．去年二月發起的醫護罷工

．前主席余慧明參與民主派立法會初選

．去年11月放映《芝加哥七人案：驚世審判》、映後的法治座談會

．今年二月評論安心出行及開街站

．今年三月涉貶低科興疫苗有效性及開街站

．今年五、六月評論六四事件及2019年的反修例運動及開街站

．開街站呼籲市民寫信給當時還柙的余慧明及其他在囚者

．今年五月有關六四事件電影放映會

余慧明初選案獲批保釋後離開法院

