水上樂園試玩日八彩天梯需排近一小時　市民︰排九個字玩廿秒都值

海洋公園將於下周二（21日）中秋節正式開幕。在開幕前夕，有公司今日（18日）在水上樂園包場，舉辦會員體驗日率先試玩。

成為首批進場的一般市民，不少人對園內的遊樂設施，都大呼刺激。記者於下午進場觀察，不少受歡迎的遊樂設施，均需要排長龍。其中水上樂園的新招牌設施「八彩天梯」及「急流漩渦」，今日所見排隊時間接近一小時。不過不少市民遊玩過後，對新遊玩設施表滿意，形容刺激好玩「排咁耐都值！」



海洋公園與「The Club」今日舉行會員優先體驗日，試玩日分上午及下午兩節，每節約3,000人，即有近6,000人在水上樂園開幕前，可先行試玩。

記者於中午時間進場，園內各項設施都大排長龍。當中最受歡迎的是招牌遊樂設施「八彩天梯」及「急流漩渦」。據現場職員豎立的指示牌，八彩天梯排隊輪候時間一度顯示為75分鐘，其他設施的輪候時間，普遍需要40至50分鐘。相信星期二水上樂園正式開幕後，排隊所需時間相若。而多項遊樂設施都有救生員留意遊客，職員亦會提醒遊客遊玩設施後需戴上口罩。

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鄭先生︰新設施每樣都「幾新奇」

鄭先生與太太今日一同入場試玩，鄭先生認為，新設施每樣都「幾新奇」，感到很滿意。他指，香港第一次玩「急流漩渦」，感十分刺激。他又形容，若以十分為滿分，會給予八彩天梯八分，他認為，天梯的速度及上半部的封閉設計，營造驚嚇的氣氛，為設施加了不少分數。

對比他曾到訪的日本及美國水上樂園，他認為「各有各好」，表示會再到水上樂園遊玩。他亦表示，擔心正式開幕後會更多人，會參考今日的經驗再訂入場遊玩攻略。

歐小朋友︰超級好玩

劉先生入場後，亦即排隊遊玩八彩天梯。他認為，頭向前的俯衝式玩法，令刺激感大增。另外他今日亦有遊玩急流漩渦及神秘迷沖兩項設施，但比較三項設施，最好玩首選是八彩天梯。劉先生表示，因遊玩所需時間比預期多，未能玩完所有設施，將來必定再到水上樂園遊玩。劉先生亦大讚遊樂設施「激流探秘」，適合與小朋友「一齊chill吓」。

歐小朋友與家人今日到水上樂園遊玩，為玩八彩天梯，她排隊超過一小時。在遊玩後，她形容「超級好玩」，用長時間排隊「都好抵」，又表示「好想好想再嚟」。

水上樂園另設收費通行證免排隊

若然想無限次免排隊享用遊樂設施，海洋公園早前公布，水上樂園入場人士可額外購買250元至350元的「水上通行證」。平版可選擇於4項水上樂園遊樂設施免排隊，貴版則可在園內所有遊樂設施免排隊。