海洋公園水上樂園必玩3大親子玩樂設施　玩滑梯大水桶再闖漂流河

萬眾期待的海洋公園水上樂園將於9月21日開幕，相信大家已經買好飛準備入場！到底水上樂園內有什麽小朋友必玩的設施？讓記者率先帶大家入場睇睇！

攝影：歐嘉樂

攝錄：余嘉文

剪接：李紫銘



海洋公園水上樂園將於9月21日開幕，佔地70萬平方呎，是香港唯一的水上樂園，園內設有27個室內外景點遍佈於5個主題區域，園內更提供多項親子設施方便一家大細，如親子更衣室及洗手間等。

早前曾介紹過全新八彩天梯，身高110cm即可以玩，大膽的小朋友一定要試！今次我們將會體驗另外幾個遊戲設施，其實海洋公園水上樂園的合家歡設施亦不少，主要集中在迷失部落，有天海灣、漂流探秘、衝浪先鋒、威威水地帶等等，小朋友都一定會玩得盡興！

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇八彩天梯👇🏻👇🏻👇🏻：

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坐落於水上樂園中央的「迷失部落」有最多合家歡遊樂設施，而且位處於室內，落雨都玩得！「迷失部落」中包括全城首個全天候室內造浪池 — 宏利呈獻「天海灣」，最深處約1.6米。造浪池有八種不同浪潮模式，造浪高度由底至高峰，約 0.3 米至 1 米。半透明天幕設計更透入和暖溫柔的陽光影照，「天海灣」更設有表演舞台，日夜皆可上演各類精彩的娛樂節目。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇天海灣👇🏻👇🏻👇🏻：

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威威水地帶以「威威與好友」為主題區域，提供多項大型親子玩樂設施，包括噴水裝置、起泡機、隧道、水簾及滑梯等，年紀較小的則可於德仔小天地及德仔三角洲的幼兒嬉水池玩樂，當然不能錯過園內的大水桶。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇威威水地帶👇🏻👇🏻👇🏻：

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👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇漂流探秘👇🏻👇🏻👇🏻：

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👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇其他玩樂設施👇🏻👇🏻👇🏻：

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇5個區域分別有咩玩👇🏻👇🏻👇🏻：

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👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇園內餐廳及購物店舖👇🏻👇🏻👇🏻：

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👇🏻👇🏻👇🏻園內有多項親子友善設施，方便一家大細使用👇🏻👇🏻👇🏻

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