水上樂園｜推優先通行證免排隊　想玩得舒服隨時每人使近千元

多次延期開放的海洋公園水上樂園，已鐵定於9月21日中秋節開幕。海洋公園水上樂園一共分為5個主題樂園，合共27個室內及戶外玩樂設施，合家歡設施亦不少，主要集中在迷失部落，漂流探秘、衝浪先鋒、威威水地帶等等。

早前公園公布票價，開幕價格成人為320元起，並會以動態價格系統出售。海洋公園最新介紹，水上樂園會有優先通行證安排，可免排隊玩齊所有設施的優先通行證，最貴索價350元。入場人士要使用園內的儲物櫃需另收費，按不同大小，索價120元至280元不等。若市民入場時，想玩得舒服兼有大儲物空間放物品，連同門票需花費950元。

市民亦要注意，將來不能從海洋公園直接進入水上樂園，要預留時間乘搭接駁車。



▼海洋公園水上樂園9.21開幕▼



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現時水上樂園的每日上限人數為4000人，大約為總容納人數的7000人數不足6成。若然想無限次免排隊享用遊樂設施，入場人士需額外購買250元至350元的「水上通行證」，平版可選擇於4項遊樂設施免排隊，貴版則可在園內所有遊樂設施免排隊。

另外，入場人士需自費租用儲物櫃，價錢按空間大小由120元至280元不等；場內另有租金20元的小型儲物櫃，不過記者現場所見，放置一對鞋後，已難再放背包等物品。若想舒服遊玩，入場門票連同免排隊通行證及儲物櫃租金，「最低消費」就要590元。若要較大的儲物空間兼免排隊玩齊所有設施，則需950元。

部份設施只准穿泳衣 要提防走光

水上樂園今日開放予傳媒直擊試玩，其中戶外的沖天瀑布、深谷飛瀑、急流漩渦，室內的神秘迷沖更是首度開放。

記者綜合遊玩時有幾方面需要注意事項︰



1.當中部份滑梯設施因安全問題，不可穿着泳衣以外的衣服遊玩，女士們要穿着適合泳衣，小心「走光」；



2.部份遊樂設施設於山上位置，需要走上至少100級的樓梯；



3.使用部份遊樂設施時不能穿拖鞋，到場後租用儲物櫃較方便，價錢為20元至280元；



4.海洋公園會定時安排車輛接駁到海洋公園至水上樂園門口，時間有待公園安排。由於水上樂園附近有很多野豬，比較危險，不建議遊玩人士自行走到樂園門口。



▼8.31海洋公園越礦飛車、跳樓機、滑浪飛船最後一日運作▼



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水上樂園五個主題區域分別為「歡樂堡礁」、「躍動流域」、「迷失部落」、「冒險灣岸」 及「絕嶺深谷」。其中「躍動流域」區域的八彩天梯早前已經公開玩法，當中設有旋風雙子梯和急轉雙子梯及急流漩渦帶來的震撼體驗。

「迷失部落」設於室內場，遊玩人士可感受在全港首座大型室內造浪池「天海灣」面積達1,450平方米，將提供8種浪潮模式，造浪高度由底至高峰約0.3米至1米，及感受衝浪的技術。

「冒險灣岸」是一個熱帶天堂，你可以在這裏享受陽光，亦可在湧浪灣衝浪，有關區域並設有小食店，遊玩人士可到現場「醫肚」。而水上樂園仍未有對外開放過的「絕嶺深谷」，當中設有多項驚險體驗，在極速迴環和沖天瀑布中橫衝直撞，較為刺激。

由天梯下方爬上起點需時約8分鐘

海洋公園水上樂園因工程延誤等問題一再延期開幕，鐵定於9月21日中秋節正式開幕，今日正式公布票價，開幕價格成人為320元起，公園早前開放不少港人「兒時回憶」的新版八彩天梯予傳媒試玩，滑下整個過程不足10秒。由天梯下方走上起點，需時大約8分鐘，想多次嘗試參與的人，相信要盡早吃飽一點，否則不夠氣力。

另外，準備進入水上樂園遊玩的人可以留意，新水上樂園與重建前的樂園不同，不能從海洋公園直接入內，要預留時間乘搭接駁車等。