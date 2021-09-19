前海規劃讓香港成為「聚財中心」　許正宇：監管措施非中國獨有

國務院月初印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區總面積由14.92平方公里擴大至120.56平方公里，支持香港經濟社會發展。財經事務及庫務局局長許正宇今日（19日）稱，香港金融業在國家「十四五」規劃及前海規劃中有很多發圍地方，讓成為「聚財中心」及「風險管理中心」。對於內地近日加強監管後引發股市動盪，許正宇表示不同地方都會監管新興行業，如美國、歐盟，因此非中國獨有，而是全球要共同面對的問題。
前海與香港發展並非「零和遊戲」
許正宇今日在一個電台節目時表示，在十四五及前海規劃中，看到香港金融有很多可「發圍」地方，如債券通「南向通」及跨境理財通，能讓香港成為聚財中心。他指，由2017年至今，債券「北向通」每日平均成交量增長了17倍，預料將於本月24日啟動的「南向通」亦能讓金融機構將債券托管、後勤支援等連帶金融服務帶到香港。
前海規模等於兩個香港島，被問及香港可如何參與，許正宇表示，香港優勢是專業服務，故正積極考慮幫助專業服務在前海做更多生意，使服務的市場更廣闊。對於日後服務業在內地發展會否淘空香港，許正宇認為並非「零和遊戲」，並應放棄相關觀念。他說，雖然香港面積少，但承載了不少金融業務，現時本港管理的資產是近11至12倍的本地生產總值，他認為，國家發展勢頭勢不可擋：「融入國家發展大局，對我哋只會有利。」
許正宇：監管模式要不斷演化是全球共同面對問題
此外，內地近日加強監管後引發股市動盪，許正宇表示，不同地方都會監管科技等新興行業，例如美國、歐盟，由於是新形態，導致監管模式要不斷演化，故認為並非中國獨有問題，而是全球共同面對的問題。
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