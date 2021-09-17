洪水橋接深圳前海鐵路傳施政報告有著墨　田北辰料於前海一地兩檢

本港政府近日積極表示參與《前海方案》，有報道今（17日）引述消息，指政府擬建鐵路接駁深圳前海，並以洪水橋站為轉車站，並在施政報告公布展開可行性研究。

港區人大代表、立法會議員田北辰表示，洪水橋早已預留土地作跨境客運設施之用，但認為在高鐵西九龍站「一地兩檢」風波後，有關鐵路或會考慮在前海作「一地兩檢」，並駁通深圳寶安機場。

另外，北環線亦有預留建造皇崗口岸支線，運房局向《香港01》承認，已要求港鐵研究興建北環線支線往皇崗口岸的可行性及效益。有消息向《香港01》透露，該支線將在擬建的新田站開始延伸。若上述兩條跨境鐵路落實，連同高鐵本港將有5條鐵路接駁深圳。



傳興建鐵路命令來自北京

財政司司長陳茂波早前表示，洪水橋鐵路連接前海「值得研究」。《南華早報》引述消息報道，特首林鄭月娥將於施政報告中，建議為洪水橋接駁前海的鐵路，展開可行性研究，並指有關建鐵的命令來自北京。報道續指，有關鐵路將設4個車站，洪水橋站將成轉車站，但具體走線待定。

田北辰稱洪水橋站（圖中橙色長條形位置）旁，早已預留土地建跨境設備（料為圖中橙色大塊面積）。(城規會法定圖則網頁地圖。)

田北辰︰洪水橋站早預留土地建跨境客運設施

田北辰今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，有關計劃已非新消息，洪水橋站早預留土地作跨境設施用途，但當時僅打算建鐵路駁通香港機場及深圳寶安機場，現時配合前海發展，更有興建價值。他說，有見高鐵西九龍站的「一地兩檢」風波，估計未來接駁前海的新鐵路，「一地兩檢」必然設在前海。

《鐵路發展策略2014》，當時政府已曾研究建「港深西部快速軌道」，當時概念分3個部分，除前海連接洪水橋的路線外，更包括連接香港國際機場至深圳寶安國際機場，以及屯門南接駁小蠔灣支線，預計成本會超過1,100億元（2013年價格）。（鐵路發展策略2014）

翻查《鐵路發展策略2014》，當時政府已曾研究建「港深西部快速軌道」，當時概念分3個部分，除前海連接洪水橋的路線外，更包括連接香港國際機場至深圳寶安國際機場，以及屯門南接駁小蠔灣支線，預計成本會超過1,100億元（2013年價格），當局形容經濟效益仍有待驗證。

至於屯門南接駁大嶼山的支線一段，已被列入「明日大嶼」研究的鐵路走線中。

消息︰北環線將建支線接皇崗口岸 料新田站轉車

《南早》的報道中指，形容洪水橋至前海鐵路為北環線的支線項目。惟本報接獲消息，北環線另有計劃在新田站向北延伸前往皇崗口岸跨境，是否再設支線，與現時屯馬線重疊前往洪水橋成疑。

田北辰接受商台訪問時亦指，北環線與洪水橋至前海鐵路為「兩樣嘢」，「北環線係駁通河套區，同埋落馬洲，係兩樣嘢嚟，但呢個(洪水橋—前海)原本係去寶安機場。」

運房局回覆《香港01》查詢，指有見深圳當局在重建後的皇崗口岸預留空間讓北環線支線接入，已要求港鐵研究興建北環線支線的可行性及效益，讓政府適時考慮。而按港鐵文件，北環線將已在新田以北潛在落馬洲河套及皇崗口岸分線有備置工程。

北環線長遠可向粉嶺北、坪輋延伸

運房局續指，擬議的北環線長遠可於古洞站往粉嶺北、坪輋等東面延伸，會因應發展新界北的最新土地用途規劃，為北環線預留彈性。政府原預期在今年第三季完成《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，運房局指，如何提升新界北新發展區與市區的連繫會是重點工作。

智庫「團結香港基金」過去曾建議，興建香園圍途經皇后山、林村、大圍及美孚站。田北辰亦曾倡議由打鼓嶺、坪輋、皇后山，再接駁至大埔工業邨往大圍的鐵路。