6成認知障礙症家庭疫下與世隔絕　歷「耆」日營助再接觸大自然

疫情反覆，很多人減少外出，但對患有認知障礙症的長者及其照顧者，憂染疫少外出情況更嚴重。香港基督教女青年會一項調查發現，6成認知障礙症患者及照顧者一星期無外出或僅外出1至2次。女青耆年服務部總主任韓慕琼解釋，照顧者往往有不同考慮，如安全、交通、缺乏支援等而「與世隔絕」，有見及此，女青試辦日營活動，助患者接觸大自然。有參加活動的照顧者稱，2年來首次與患病丈夫離開本區，跨區接觸大自然：「香港好靚、青山綠水，真係好開心。」



女青耆年服務部總主任韓慕琼（右一）指，機構調查顯示認知障礙症長者及照顧者，疫下外出次數大減。（黃詠榆攝）

一星期「閉關」比例較疫情前增加15個百分點

韓慕琼指，機構在8月以問卷方式，訪問了452名認知障礙症長者照顧者，發現疫情令患者及照顧者外出機會大減，有64%受訪者表示，過去一星期沒有外出或僅外出1至2次，「閉關」比例較疫情前增加15個百分點，但居住環境缺乏大自然要素，56%患者家中窗外景色僅是幢幢建築物。

學者引國際數據：全球四成半新冠死亡個案是認知障礙患者

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃凱茵表示，自然環境對精神健康有正面影響，包括改善情緒及減輕壓力，但不少患者在疫情間減少外出，加上中心活動停辦，有患出現行為問題，認知功能衰退。黃又引述國際認知障礙症協會，全球有高達四成半新冠死亡個案來自認知障礙患者。

韓慕琼說，患者與照顧者外出時，往往有不同考慮要素，如安全、交通、缺乏支援等，有見及此，女青近期試辦日營活動，設計刺激長者視覺、嗅覺及觸覺等活動，亦令患者有機會接觸大自然。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃凱茵（左）引述國際認知障礙症協會，有高達四成半新冠死亡個案是認知障礙患者。（黃詠榆攝）

照顧者勉勵同路人：仍有能力照顧人就是幸福與享受

75歲的阿華是其中一位參加日營的照顧者，平日獨力照顧患認知障礙症丈夫，疫情前幾乎每日都會外出，帶丈夫到博物館或公園四處走，但疫情爆發至今已近兩年，她倆完全沒有離開居住區，活動空間只剩下樓下公園。作為照顧者，她不諱言有時感到壓力甚大，但受到同路人勉勵，令她意識到：「照顧就是幸福、享受，因為仍有能力去照顧他人。」

患者日營製結婚42周年畫作送妻子 重拾久違浪漫

由於參加日營活動，二人終有機會離開本區，她說：「哇，香港好靚、青山綠水，真係好開心。」二人在導師帶領下參與「森林浴」、土窯薄餅製作、板畫創作等活動，陳伯甚至更籍此機會，為妻子製作心形薄餅，以及製作結婚42周年畫作，重拾久違了的浪漫感覺。

參加日營活動，阿華及陳伯終有機會離開本區。（黃詠榆攝）

女青五感歷『耆』日營下月開辦

女青的「五感歷『耆』日營」將在今年10月正式開辦，接受個人及團體報名，對象為輕度至中度認知障礙症家庭，參加者需行動自如，詳情可留意女青網站。