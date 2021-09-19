大澳花燈節主辦單位：民間自發難控制人流　居民：條橋逼到走唔郁

昨日（18日）大批市民湧入大澳賞花燈，需要警員到場維持秩序。花燈節搞手之一張敏芳今日（19日）表示，活動原意只希望大家開心，但無奈只是民間自發活動，欠缺人手財力，難以做到人流管制，擔心會不幸發生人踩人事件，坦言感到灰心。

她透露，今晚警方亦會到場維持秩序，亦有義工到場協助，並會貼上指示，希望有助疏導人流，並再次向市民提醒，中秋節、中秋節翌日等日子不再點燈，毋須特意前往大澳。

有大澳居民表示，活動原意好惟「好心做壞事」，因為大澳街道狹窄，連同大批遊人「打卡」就難以行走。另有居民表示，昨晚一度被困在大涌橋十多分鐘，無法行走，直言情況危險，一旦發生意外，「無得郁無得走」。



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根舉活動主辦方的最新決定，原訂9月11至30日的「大澳水鄉花燈節」，將不會於中秋節(21日)、中秋節翌日(22日)、9月27和28日點燈。張敏芳表示，活動原意只希望大家開心，但無奈昨日人流過多，尤其不少遊客停在大涌橋上影相，影響居民生活，最終需要警員到場維持秩序。

她坦言，擔心發生當年蘭桂坊的人踩人慘案，「塞死條橋好大鑊…最慘就係得個條橋可以行，如果有事急救車入唔到﹙我哋﹚點揹，如果有人跌咗落海，我哋都唔知點孭。」

搞手冀政府負責舉辦浩動

張敏芳又指，活動只是民間自發，直言欠缺人手財力，難以做到人流管制，認為涉及如此多人流的活動，應由政府負責，坦言此刻感到心灰。她表示，今晚警方都會到場，亦會有義工協助，並會貼上指示，提醒遊人「左上右落」。她又認為，政府應發出居民證，讓居民優先乘車回家，毋須與遊客一同久等巴士。

大澳居民簡先生昨晚約7時身處大涌橋上，平時毋須一分鐘便通過的橋，昨晚卻被困十多分鐘，「想回頭走都走唔到」，直言：「我喺度出世，幾廿歲未見過咁嘅情況。」他坦言，當時感到情況頗危險，慶幸未發生意外，「你無得郁無得走，隨時好似蘭桂芳個啲情況。」

簡先生於大澳賣字畫，但為免影響店內長者，又不想遊人於店外停留，他表示故意在店外放雜物及拉下鐵閘。

另一名八旬老街坊表示，「無人唔鍾意遊客」，但現時大批遊客堵塞街道，不時停留進食及影相，結果難以行走。對於花燈節，他認為「好心做壞事」、「顧遊客就唔顧本地人」，應該採取不同措施管制人流。