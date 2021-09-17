竹篙灣外傭檢疫中心逐日搶訂位擾民　勞福局急煞停　周日起停預約

港府早前宣布將開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫。不過，可供入住房間明顯供不應求，且每日開放50個名額供預訂，形成僧多粥少情況。《香港01》今(17日)實測發現，網站開放預約後僅約7分鐘，所有房間已全數爆滿。

勞福局晚上於社交平台公告，指收悉不少用家反映意見，「不希望每天都要上網試圖預約房間」，當局遂決定於下周日(19日)起暫停接受預約，以檢視預約流程及後勤安排，完成檢視後，將於稍後公布詳情。



勞福局指不少用家不欲每日搶訂房

勞福局晚上於Facebook社交平台公告指，經過今早的運作，有不少用家反映意見，不希望每天都要上網試圖預約房間。帖文續指，在聆聽用家的意見後，決定於19日（星期日）起暫停接受預約，以檢視預約流程及後勤安排，「亦讓我們有較充裕時間處理已提交的申請」，發言人表示，政府完成檢視後，將於稍後公布詳情。

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原每日50名額 早上9時開始搶

根據原先的預約安排，首批名額(入住日期為9月20日至10月19日) 在周二（14日）推出，惟20多分鐘已全數預約完畢，明顯供不應求。當局續於今天重新開放系統，推出第二批名額，不過，《香港01》實測發現，網站開放預約後僅約7分鐘，所有房間已火速爆滿，不少僱主怨聲載道。原先的預約系統安排，容許僱主「再接再厲」，向隅者可於每日早上9時，搶訂新開放的每日50個名額，不過當局終決定煞停，另議預約安排。