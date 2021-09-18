竹篙灣外傭檢疫逐日搶房周日煞停　改制前最後一天50房3分鐘搶完

撰文：鄧穎琳
出版：更新：

當局開放竹篙灣800房間作外傭檢疫中心，連日搶預訂房間安排折騰市民及外傭中介。勞福局昨晚（17日）公布，周日起（19日）將煞停逐日接受預約的情況，稍後檢視流程再公布預約。
今日（18日）變相是最後一天，採用逐日搶檢疫房間安排，檢疫房空缺繼續一房難求。《香港01》記者實測，即使早在8時40分開始排隊，成功在9時開放預約時間進入網站，仍然未能成功預約，50個名額僅3分鐘內已額滿，無法再進入填寫資料的預約版面，比起對上兩次預約更踴躍。

港府早前宣布將開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫。但房間數目明顯供不應求。（資料圖片 ）

港府早前宣布將開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫。但房間數目明顯供不應求，首輪開放預約在20多分鐘全數額滿，昨日起逐日開放50個預訂名額，不過僅7分鐘已爆滿。

外傭中介業界直斥擾民，勞福局昨晚急煞停措施，指不少用家不希望每天上網試圖預約，亦希望有較充裕時間處理已提交的申請，故周日（19日）起暫停接受預約，待檢視預約流程後再公布新安排。即今日是改制前的最後一日。

《香港01》記者今早8時40分已開始排隊，至9時01分進入網站，見有10月21日開始檢疫的選項，惟填寫資料提交後，卻出現「申請失敗」版面。重新更新後，所有預約日期已呈灰色，即名額已滿，當時只是9時03分。額滿時間較昨日及本月14日首輪預約更短。

竹篙灣外傭檢疫中心逐日搶訂位擾民　勞福局急煞停　周日起停預約竹篙灣外傭檢疫中心今早第二輪預約　實測50間房7分鐘內火速搶完新冠肺炎｜外傭中介指竹篙灣800檢疫房間3分鐘搶完　未來盼增供應外傭來港｜竹篙灣外傭檢疫9.14日起預約　僱主無奈：8分鐘已爆晒好外傭湊仔煮飯樣樣掂　焗蛋撻做親子勞作　媽媽：完全明白我諗乜增兩宗輸入個案　包括一名在港打針外傭　本地連續28天零確診竹篙灣外傭檢疫今起預約　半小時額滿　周五再開預訂下月20日房間張敬軒被外傭廣東話拼音字條考起　有網民睇到外傭購物清單唔識譯
外傭
新冠疫苗
強制檢疫
檢疫令
指定檢疫酒店
發表評論...