竹篙灣外傭檢疫逐日搶房周日煞停　改制前最後一天50房3分鐘搶完

當局開放竹篙灣800房間作外傭檢疫中心，連日搶預訂房間安排折騰市民及外傭中介。勞福局昨晚（17日）公布，周日起（19日）將煞停逐日接受預約的情況，稍後檢視流程再公布預約。

今日（18日）變相是最後一天，採用逐日搶檢疫房間安排，檢疫房空缺繼續一房難求。《香港01》記者實測，即使早在8時40分開始排隊，成功在9時開放預約時間進入網站，仍然未能成功預約，50個名額僅3分鐘內已額滿，無法再進入填寫資料的預約版面，比起對上兩次預約更踴躍。



港府早前宣布將開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫。但房間數目明顯供不應求。（資料圖片 ）

港府早前宣布將開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫。但房間數目明顯供不應求，首輪開放預約在20多分鐘全數額滿，昨日起逐日開放50個預訂名額，不過僅7分鐘已爆滿。



外傭中介業界直斥擾民，勞福局昨晚急煞停措施，指不少用家不希望每天上網試圖預約，亦希望有較充裕時間處理已提交的申請，故周日（19日）起暫停接受預約，待檢視預約流程後再公布新安排。即今日是改制前的最後一日。

《香港01》記者今早8時40分已開始排隊，至9時01分進入網站，見有10月21日開始檢疫的選項，惟填寫資料提交後，卻出現「申請失敗」版面。重新更新後，所有預約日期已呈灰色，即名額已滿，當時只是9時03分。額滿時間較昨日及本月14日首輪預約更短。