港府為紓緩外傭指定檢疫酒店的壓力，開放竹篙灣檢疫中心800個單位應急。首批名額在周二（14日）網站開放後，短短20多分鐘已全數預約完畢，明顯供不應求。

第二批50個名額今（17日）早9時開放預約，《香港01》實測，在網站開放預約後約7分鐘，所有房間已全數爆滿，無法再選擇檢疫日期，爭房情況較日前更為嚴重。向隅者可於每日早上9時，搶新開放的每日50個名額。

有外傭中介公司表示，早上安排10多位同事一同搶房，惟全部人一無所獲，直呼「好慘啊」、「好大鑊」。其公司有400多名外傭來港無期，形容每天早上均要安排同事搶房是「好大精神威脅」，促請政府加推指定檢疫酒店房間，以應付需求。



今早未踏入9時，政府專設預約網站已為進內人士倒數。網站踏正9時開放後，便隨即塞車，顯示「目前你在排隊中。系統運作正常，請耐心等候」，及後才顯示要排隊4分鐘才能進入網站。

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3分鐘後，頁面便顯示「在以下時間開始已輪到你了」，按「進入」後，便會跳到填寫外傭個人身份資料版面，填畢所有資料後便會進入預約酒店的介面，可供預約的9月21日至10日20日，所有日子已變成灰色，亦即不能再揀選，意味着，酒店預約在網站甫開放後的7分鐘內已爆滿。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



外傭中介指難一房難求︰個個都嗌曬救命

人力資源仲介協會主席、得成女傭董事總經理廖翠蘭表示，今早8時已安排10多名同事一同搶檢疫中心房間，惟全部人均一無所獲，直呼「好慘啊！」。她表示，雖然有同事成功進入預約頁面，惟填妥資料後卻顯示「不成功」，連續兩次預約均告失敗，她形容同事均顯得沮喪，「個個都冇曬心機」。

她續指，除其公司外，不少中介公司均「食白果」，「（行家）個個都嗌曬救命」，而有部份客人要求自行預約房間，最終亦只得3人成功。她批評政府開放預訂的房間太少，令整個行業受苦，不少客人更怪罪中介公司無法提供外傭，「一日拎得50個（房間）出嚟（預約），夠邊個返嚟？」她形容，每日安排10多名同事提早上班搶檢疫房「好大壓力」、「有好大精神威脅」，「情願你話唔開，大家一齊唔嚟」。

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廖翠蘭又指，其公司現時有400多位外傭正等候來港，當中有20多人已在菲律賓首都馬尼拉等候，一旦有房源便會立即登機來港，她形容情況「好大鑊」，促請政府檢視措施，加推檢疫房間以應付需求。

預約外傭指定檢疫酒店時，申請者須先提供外傭的個人身份資料，並同意政府收集個人資料的條款，才可開始預約手續，並須在15分鐘內完成填寫資料。需要填寫的資料，包括外傭姓名、其飲食偏好、外傭能否以英文、廣東話或普通話溝通等。另須填上聯絡人姓名、手提電話號碼、電郵地址及選擇強制檢疫開始日期。

▼9月17日預約情況▼



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成功提交申請仍須待勞工處確認預約

成功登記的申請人仍須待勞工處確認預約，處方會按遞交申請的先後處理，申請人將於1至2日內接獲當局通知，屆時須提供外傭護照資料頁副本、有效工作簽證副本，以及當地政府認可的接種紀錄。

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



勞工處核實相關文件後會向申請人發繳款單，申請人須在繳款單上到期繳款日前或在外傭入住前兩日（以較早者為準）完成付款並提供付款收據。包括三餐膳食的住宿21晚總費用為10,080元，待勞工處發訂房確認通知書後，才完成預約程序。

萬一預約後外傭確診、封城或航班更改影響抵港時間，僱主可在入住日前提交證明退款。其他特殊情況，勞工處會按個別情況酌情處理。申請人可聯絡個案主任查詢。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

