疫苗抽獎｜李嘉誠基金會2000萬禮券　得獎名單揭盅　即對有無中獎

長江實業、長江和記聯同李嘉誠基金會響應政府疫苗接種計劃，透過大抽奬活動送出總值港幣2,000萬元的精選禮券予完成接種疫苗的市民，頭獎為價值港幣500萬的長江集團精選禮券組合，名額1個，二獎為價值港幣300萬的長江集團精選禮券組合。36位得獎者早前由電腦隨機抽出，得獎名單今日（20日）揭盅，立即查看中獎者係咪你。提提幸運兒，長實指，得奬者須於9月30日或之前透過發送電郵聯絡主辦單位安排領獎，否則將被視為放棄相關奬品



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9.30前須發送電郵安排領獎 否則視放棄論

長實指，得奬者須於9月30日或之前透過發送電郵至contact@ck-lksf-supportvaccine.hk聯絡主辦單位以安排領獎，否則其將被視為放棄相關奬品，而主辦單位可全權及絕對酌情沒收有關奬品。

點擊即到抽獎結果公布網站︰https://www.ck-lksf-supportvaccine.hk/zh/result.html

主辦單位將會透過得奬者登記時所提供的流動電話號碼，以短訊方式個別通知得奬者。如因網上登記所提供的資料不完整或不正確而導致得獎者未能收到通知或領取獎品，主辦單位及相關各方概不負責。

得奬者親身領取奬品時，須提供符合參加大抽獎資格的有效文件證明，包括香港身份證正本及香港特區政府衛生署發出的2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄正本及／或香港特區政府推出的「智方便」或「醫健通」應用程式所示之電子紀錄（及如適用，證明其之前感染2019冠狀病毒病及痊癒情況）。