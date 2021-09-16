疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票　周四10時起登記　一文睇清點參加

港府連番出招「谷針」，多間企業及機構亦響應，推出抽獎鼓勵市民打針，包括機管局贊助送出5萬張機票。

機管局的機票抽獎將於今日（16日）早上10時起，接受已打針市民登記，抽獎的機票目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本及南韓等多個地方，抽獎結果將於10月8日公布。

惟參加者須注意，登記抽獎必須為國泰、香港快運，又或是亞洲萬里通會員。



1. 抽獎禮物

是次抽獎由機管局贊助，國泰及香港快運（HK Express）各送出25,000張經濟客艙機票。所有機票均由香港出發，參加者在登記抽獎時，可揀選喜歡的目的地組別，機票目的地機票包括長途及短途航點，例如歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本、南韓及泰國等。惟獲贈機票的目的地會由航空公司分派。

另外，得獎者獲贈的機票，並不包稅項及附加費。

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2. 登記抽獎資格

任何持有香港身份證的永久或非永久居民，於9月30日或之前，在香港完成接種兩劑疫苗，又或已打一針的新冠肺炎康復者，只要登記為國泰或香港快運會員，又或是亞洲萬里通會員，便可參加是次抽獎。另外，是次抽獎不設年齡限制。

假如於海外接種疫苗，則不符合抽獎資格。

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3. 登記抽獎方法

合資格人士可於今日（9月16日）上午10時，至9月30日晚上11時59分，在國泰（周四公布網址）或HK Express的網頁登記。市民登記抽獎時，需提交旅遊證件上顯示的姓名、香港身份證號碼的英文字母及頭4位數字、聯絡電子郵箱地址，並聲明完成接種疫苗。

每名參加者可分別在國泰及HK Express的網頁登記抽獎，但每名參加者只可贏得來回機票一張。

香港快運登記抽獎網頁︰https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/covid-19-vaccination-lucky-draw/

（機管局圖片）

4. 抽獎結果公布方式

所有得獎者將會於10月8日，透過已登記的電郵地址收到通知。另外，兩間航空公司都會於10月12日，各自在其專屬網頁公布結果；同時將結果刊登在《星島日報》及《英文虎報》。

5. 領獎方式

由於各地仍有旅遊限制及檢疫要求，航空公司會待相關情況穩定時，例如隔離檢疫措施放寬後，向得獎者發放兌換機票的代碼。中獎所得的機票不可轉讓他人，亦不可兌換現金、亞洲萬里通積分或其他形式的禮物。