疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即　快查重要資訊　最後衝刺

本港疫苗接種計劃開展衝破200天，截至9月18日晚，共有439萬人接種了首劑，佔合資格人口65.3%，距離政府上月底稱希望9月底達致70%接種率仍有一段距離，各大企業鼓勵打針大抽獎活動亦即將進入尾聲，大部分本月底或之前截止登記，個別活動接受已打首針市民參加。

《香港01》盤點各項截止在即抽獎活動登記詳情及截止日期，包括有條件「加碼」、成事要9月30日前本港有500萬人接種第一針的信和送觀塘凱滙千萬豪宅單位終極大獎項目，即睇及記低重要日子與資訊，把握機會趕上尾班車。



▼▼香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」(需打齊兩針)▼▼



已接種兩針的本港居民(包括永久及非永久居民)均可登記參與總商會的「香港做得到！幸運大抽獎」，已進行多輪抽獎，多名得獎幸運兒早前已獲通知。本周四(26日)及下周四(30日)仍有第六輪及第七輪抽獎，獎品包括平治C系列房車、港鐵全年車票及購物禮券等，曾參與、未獲獎的參加者將自動進入下一輪抽獎，因此無需重新登記。

網上登記日期：抽獎日期前一天的下午11時59分59秒截止登記，最後一輪抽獎是9月30日



登記網址：按此

過去得獎名單：按此

▼總商會抽獎活動將送出總值逾4,300萬元獎品▼



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▼▼信和及華置觀塘凱滙大抽獎▼▼



由信和及華人置業集團共同送出、備受全城矚目的觀塘凱滙一房單位終極大獎，首名幸運兒已於日前揭盅，35歲廚師李先生榮登業主。該單位市值約1,200萬元，涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及首年管理費均由贊助單位支付。



其他市民毋須失望，主辦方早前公告，若9月底有500萬香港居民接種最少一劑新冠疫苗，將會進行第二輪抽獎。屆時將有另一個凱滙一房住宅單位，供壓軸抽獎之用；另亦送出20份獎學金，供20位合資格年滿12歲至17歲的香港居民（永久及非永久居民）領取，每份均為價值20萬元港幣的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，此獎學金與疫苗接種率沒有關聯。



截至昨(19日)晚上8時，已接種首針的本港市民共錄得439萬人，即尚餘61萬人始能達標，距離月底僅餘12天，即平均每天需有約5萬人打針，信和及華人置業集團始會啓動第二輪抽獎。





網上登記日期：9月2日上午9時至30日下午5時30分

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過去得獎名單：按此

▼打針抽凱滙贏家領獎▼



▼直擊觀塘豪宅凱滙另一或作疫苗抽獎一房單位▼



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▼▼莎莎「美麗全城接種疫苗大抽獎」(需打齊兩針)▼▼



莎莎共送出港幣100萬元獎品，得獎者可獲贈莎莎現金券及實體店舖的貴賓會籍。(「美麗全城接種疫苗大抽獎」官網截圖)

化妝品銷售連鎖集團莎莎的「美麗全城接種疫苗大抽獎」，亦設有多輪抽獎環節，提供總值港幣100萬元獎品。每位得獎者可獲贈價值2,000港元的莎莎現金券及一年莎莎實體店舖的貴賓會籍。每周一均為抽獎日，明日(20日)將會進行第八次抽獎，參與市民需打齊兩針，並已登記成為莎莎網店會員。



每星期的大抽獎將由電腦系統隨機抽出50位得獎者，得獎名單將於逢星期二在莎莎的FB及抽獎網站內公佈。



網上登記日期：7月22日至9月30日中午12時

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▼▼中華煤氣「新冠疫苗接種大抽獎」▼▼



禮券可於煤氣客戶中心使用，（煤氣公司圖片）

煤氣公司亦有舉辦疫苗大抽獎，鼓勵港人打針。當中包括5期抽獎，獎品總值港幣300萬元，包括50份特別大獎，幸運兒可獲10,000元媒氣電子購物禮券，可兌換美食、家居電器、美容禮品等，但不能用於交媒氣費。已打首針、年滿18歲的本港市民均可參加。最後一期將於下周日(26日)截止，各位市民宜把握機會。



網上登記日期：7月2日至9月26日

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過去得獎名單：按此

8月2日起有5期抽獎，每期相隔兩星期。(煤氣公司)

▼▼金銀業貿易場「齊打疫苗、重建經濟」疫苗抽獎活動(需打齊兩針)▼▼



金銀業貿易場宣布推出總值超過110萬港元的接種疫苗抽獎活動，獎品為110份20克999.9限量版紀念金牌，每個價值10,000元。（資料圖片）

金銀業貿易場的大抽獎，則以「31個工作天，日日都有獎抽」作招徠，送出合共110份20克999.9限量版紀念金牌，每個價值10,000元，年滿18歲、已接種兩劑疫苗的香港永久居民可參與抽獎，今日（19日）開始登記。

網上登記日期：8月18日-9月29日下午5時30分

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過去得獎名單：按此

▼▼再查部分已開獎疫苗活動得獎名單▼▼



- 華懋集團疫苗大抽獎：按此-廠商會疫苗大抽獎：按此-香港銀行公會大抽獎：按此(9月24日公布)

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