疫苗抽獎｜建造業議會推工友限定大抽獎　頭獎30萬元簽賬額

政府近日連番「谷針」，不同機構及企業亦響應。建造業議會今日（20日）宣布，與業界推出大抽獎，送出合共330萬獎品予已接種疫苗的建造業註冊工友，超級大獎為30萬元的預付卡簽賬額，或信用卡免找數簽賬額。



（建造業議會網頁圖片）

建造業議會表示，為鼓勵工友接種新冠疫苗，由建造業議會和業界成立的「建造業抗疫關愛行動」管理委員會，今日推出「建造業工友接種疫苗大抽獎」，送出合共330萬獎品予已接種疫苗的工友。

合共411份獎品

抽獎一共分五輪，頭四輪各送出100份價值5,000元的超市現金券。最後一輪大抽獎則送出10份各價值10萬元的預付卡簽賬額，或信用卡免找數簽賬額；超級大將的簽賬額更高達30萬元。全數獎品合共411份。

參加抽獎的人士，需為香港永久或非永久居民，並持有有效的香港身份證；持有有效建造業工人註冊證（註冊證必須於2021年9月1日仍然有效）；及於香港已接種至少一劑新冠疫苗。抽獎活動今日起可以登記，已登記的工友不論是否獲獎，都會自動參與下一輪抽獎。

登記抽獎網頁：https://www.constructionluckydraw.com/tc/index.php

主辦單位將透過得奬者登記時所提供的手機號碼，以短訊或電話，個別通知各得奬者。得獎者須按照指示，在指定場地及時間內親身領獎，並須於領取獎品時，證明其參加資格，包括出示獲獎短訊通知、香港身份證正本、有效建造業工人註冊證，以及新冠疫苗接種紀錄正本，或其電子紀錄。

建造業議會主席陳家駒表示，期望透過是次抽獎活動，可鼓勵工友接種疫苗，提升業界接種疫苗比率。