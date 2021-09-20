康宏3前高層與證券公司經理　涉串謀在配股時詐騙　全部裁定罪成

康宏環球(下稱康宏)三名前高層及一名證券公司經理，涉嫌於康宏發行債券時，假裝安排一間證券公司處理配售，但實際上由一間與康宏有關連的公司負責，該關連公司再收取近5000萬元。4人早前否認串謀詐騙等3罪受審，區域法院暫委法官王興偉今（20日）在裁定4人全部罪名成立，案件押後至10月9日判刑，期間各被告獲准分別以10萬或20萬元現金保釋。



四名被告：麥光耀（44歲，康宏前行政總裁）、陳麗兒（46歲，女，前首席財務總監）、黃淑安（40歲，女，前經理），李易明(48歲，鼎成證券有限公司總經理)。

四人被控1項串謀詐騙和1項屬交替控罪的欺詐罪，指他們於2014年6月1日至2017年4月27日期間，欺騙康宏理財控股(康宏前稱)和其董事局，在康宏理財控股發行債券時，訂立看來是委聘鼎成證券作為配售代理的協議，隱瞞康宏證券投資服務有限公司(下稱康宏證券)，才為實際配售代理。

首三名被告另被控1項串謀詐騙罪，指2014年6月1日至2016年1月31日期間，就隱瞞康宏證券才為實際配售代理一事，串謀詐騙港交所。

案件編號：DCCC 657/2019