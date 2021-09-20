牛角與食客爆和牛風波　黃傑龍發文後首開腔：唔會形容客人係西客

網上群組有人投訴燒肉店「牛角」和牛質素差，圖文並茂質疑以劣質牛取代貴價牛，觸發「牛角」母公司、叙福樓集團主席行政總裁黃傑龍網上發3,000字長文逐點反駁。黃傑龍今午（20日）回覆《香港01》稱，食客投訴每日都收到，但今次客人於多個討論區發文，又一日內多次要求他回覆。最關鍵是，食客不是不滿「牛角」食物難食，而是指控蓄意詐騙，故必需親手撰寫回應，期望客人「過咗啖氣冇事」，也不會形容任何客人是「西客」，收到意見會參考改善，有助餐廳進步。



敘福樓主席黃傑龍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

親身回應因指控非單純好吃與否 涉「牛角」蓄意詐騙

事件網上發酵兩日，黃傑龍接受《香港01》訪問時表示，旗下40間分店，每張桌上都有其電郵及facebook帳戶，因此每日都收到客人回饋意見，有約3至4成屬投訴。面對眾多投訴，今次選擇在網上發千字文回覆，主要因該客人第一時間就上網發炮：「而且係寫咗去非常多群組，十個八個不斷廣發，噚日星期日，去咗我facebook3至4次，問係咪唔敢覆？」黃指，其指控非單純好吃與否，言辭指「牛角」蓄意詐騙，故選擇親身在回覆。

收到投訴必定跟進：好多客人由投訴變朋友再變熟客

他說，過去收到投訴都會調查跟進：「好多客人由投訴變朋友，仲變熟客。」黃期望藉每次投訴作改善，問到近年香港客人是否愈來愈麻煩，黃傑龍說：「唔會形容佢係西客，指做生意最重要做好自己，有嘅咪參考改善，冇嘅咁就做好自己。」

期望事件告一段落 因僅小事一椿

他期望事件可以告一段落：「都多謝大部分人，睇到都理性，知道係咩事。」他指今次僅小事一椿，不值得大家再去花時間，亦希望事主「過咗啖氣冇事」。問到會否反追究事主不實指控，他斷言沒有此考慮：「食餐飯唔係大件事到咁，(退回)800幾蚊好少事。」他指，除非對方到消委會或海關投訴，他們會按程序應對，其餘情況也都不會再有進一步行動。

事主使用他人的會員卡 相關會員卡已凍結

由於事主承認使用他人的會員卡，並被揭是在網上平台租用，有違使用條款，黃傑龍說今早已立即凍結有關會員卡，除非卡主表示遭人盜用或有合理解釋，否則會被取消會員卡。

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