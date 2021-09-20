食客投訴牛角和牛質差　老闆黃傑龍千字文反駁：食咗百碟先唔畀錢

餐廳被食客投訴屢見不鮮，網上亦有不少群組分享麻煩客與劣質店舖的見聞。日前網上群組有人投訴燒肉店「牛角」和牛質素差，圖文並茂質疑以劣質牛取代貴價牛，又指雪糕易溶，其後獲退款一半。

事件在網上發酵，「牛角」母公司、叙福樓集團主席行政總裁黃傑龍也收到不少私訊後，昨透過個人facebook專頁發表3000字長文逐點反駁。他指，查看過閉路電視後，客人牛肉出血水相片，疑是客人將牛肉放置了兩個多小時後才拍攝，而碟上亦非全為最高級的和牛款式，至於雪糕放在燒烤爐旁一段時間，溶解屬正常。

黃傑龍又公開客人點單紀錄，指兩人在兩小時內點單49次，吃了約100碟食物後，才表示對食物不滿意，市民可自行判斷事件對錯，強調退回給客人的800多元款項，絕不會要求員工負責：「公司絕對係唔會要佢（員工）代你（客人）找數的 ，所以放心呢筆錢係公司出唔係佢出。」



有網民日前於「香港自助餐及放題集中討論區」群組，圖文並茂指控旺角雅蘭中心的「牛角Buffet」為「黑心燒肉」，指當日兩人花費了共1,756元，光顧最貴套餐，斥聲稱提供的A5和牛質素差，與朋友過去食飯時拍下的牛肉照片質素有差異：「佢嗰種質地似澳洲牛而唔係日本牛。」

懷疑「被人呃」後，指向經理投訴後再獲得的兩碟牛肉質素立即改善。附上的相片見到牛肉已出血水，併到另一碟牛肉旁，明顯見到差別。該網民又指牛角雪糕不足分鐘就全溶，投訴3次後，有員工指雪糕機的製冷熄了：「雪糕溶到咁食落肚真係可大可小！」

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查電腦記錄睇閉路電視 2客人2小時點餐49次

黃傑龍昨其個人facebook專頁逐點反駁，表示已就事件調查電腦記錄、閉路電視、看過員工口供，指出一男一女的客人於9月18日晚上約9時進店，選用了第5級放題餐，期間在落單平台點選49次。

員工壓力下退回一半款項

相隔兩個多小時後，在晚上11時11分以信用卡支付1,756元款項，並在11時19分要求協助，首次表示牛肉質素欠佳，員工於凌晨零時5分退回一半款項後離開餐廳。黃說，同事是在壓力下退回一半款項。

黃傑龍強調退回給客人的800多元款項，絕不會要求員工負責。（資料圖片）

就牛肉質素指控，黃傑龍說，食客該碟已出血水的牛肉，是每位客人進店後立即按其套餐，提供各種不同級數牛肉的頭盤，碟上不會有相片中的和牛紙牌，而最高級的牛肉有特別碟盛載，非相中餐碟。

黃：點解頭盤會放喺枱面超過2小時等佢出血水？

黃質疑：「點解一碟頭盤會放喺枱面超過2個小時完全唔食等佢出晒血水，然後嗰張唔應該出現嘅和牛小卡放咗上去然後同一碟新鮮拎出嚟嘅和牛擺在旁邊拍照? 然後就話唔俾錢跟住放上網公審我哋，咁樣嘅比較公唔公平呢？」

雪糕放燒肉爐旁：溶晒先影相放上網有咩意思

至於雪糕全溶，黃翻查閉路電視，指其取雪糕後未有立即食用，放在火爐旁幾分鐘，向員工投訴後，員工有特意為食客再取兩杯雪糕，看上去「好靚好正常」，而客人後來亦食了兩杯：「咁你將燒肉爐旁邊溶晒之後咁恐怖先影相放上網其實有咩意思？」

將心比心，如果你做老闆，客人食咗兩個鐘頭食咗100碟嘢食之後，到埋單同你講頭先啲嘢食我唔滿意，我覺得你呃我，所以我唔俾錢，或者隨佢心意鍾意俾一半，你覺得一間公司應該點處理？ 「牛角」母公司、叙福樓集團主席行政總裁黃傑龍

聲稱首次光顧卻用會員卡 食客今回應是借用朋友會員卡

黃傑龍又質疑，該網民聲稱首次光顧牛角，但又使用會員卡，斥其前言不對後語。該名網民今日凌晨再出文澄清，承認借用朋友會員卡，但指整個放題只吃了12份牛，反而吃炸物和熟食較多。

和牛紙牌何解在頭盤碟出現 投訴人：我都解釋唔到

至於為何的和牛紙牌會在該頭盤碟上出現：「我承認我都解釋唔到」，指疑是員工收碟時跌落，又指沒有刻意把頭盤牛肉放最尾，並說雪糕取回座位後已立即拍照，重申雪糕質素的問題。

黃傑龍今再發文 指尊重客人私隱不會公關閉路電視片段

黃今早亦再發文，稱不再就事件補充，但指尊重客人私隱不會公關閉路電視，更強調會員卡禁止租借或轉讓，對有其他網民發現有關會員卡是在網上換物平台Carousell租用，表示會直接凍結或取消該張會員卡。他認為，事情應告一段落，「始終我嘅專業係賣賣牛肉，唔係賣花生。」

3000字長文滲金句及管理哲學

其實，黃傑龍在3000字長文中，滲入了不少「金句」及管理哲學。他指，牛肉不是工業製品，每一隻牛每一個部份每一件都可以不一樣，要盡量確保不會比錯客人，牽涉制度建立包括培訓.。他指，公司每一個菜式都有「手順書」，有標準製作方法、斤両大細。不同肉類會使用不同器皿，上邊亦擺一張註明是什麼品種肉類的小卡，盡量減少犯錯的機會。

然而，他強調：「即係好似曼聯領隊蘇斯克查可以確保C朗真係C朗，不是頂包的， 可以盡量做好球員訓練,，但係確保唔到每一場比賽C朗都會入波，都一定贏對方5:0，確保唔到每一場都全取3分，但係肯定會盡力奪取聯賽冠軍，報答所有球迷，我們（牛角）都一樣。 」