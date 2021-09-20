31間學校申全面復課　楊潤雄：下周一有學校恢復全校面授課堂

新冠疫情緩和，如學校欲申請復課，分別需有7成教職員及學生接種疫苗。教育局局長楊潤雄今日（20日）表示，至今收到31間學校申請，當中29間申請個別級別復課，2間學校申請全日復課。楊又指，本月27日會有首間學校，恢復全校面授。



教育局日前跟隨科學委員會建議，更新恢復全面面授課要求，只要有7成直接聘用教職員及成年學生打齊兩針滿14天，以及逾7成12至17歲學生接種一針疫苗滿14天，便可申請恢復全日面授。楊潤雄說，目前已有5間學校，恢復個別班級全日面授，至今收到31間學校申請復課。

教育局局長楊潤雄今日（20日）出席活動後表示，本月27日會有首間學校恢復全校面授。（盧翊銘攝）

楊又提到，局方上星期起，開始到官立中學、津貼中學，點算學生人數，目前仍在統計中，暫未有確實數字，料到10月初才會完成統計。他又強調，有港人移居外地，加上出生率問題，或影響不同級別的學生人數，局方會密切與學界聯繫。

▼地利亞修女紀念學校（協和）中六恢復全日面授▼

