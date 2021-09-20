牛角和牛質素風波　女食客接受《香港01》訪問：從無要求賠錢

有食客光顧旺角雅蘭中心的「牛角Buffet」後，網上批評牛角的和牛質素，質疑賣劣質牛，牛角母公司叙福樓行政總裁黃傑龍與食客網上隔空駁火。《香港01》於Facebook聯絡上投訴的食客Lamma，她強調絕非為了賠錢才投訴，承認接受賠償後再公審或有不當，但認為黃傑龍的回覆亦避重就輕，指已報海關，亦不會再主動光顧牛角。



Lamma向《香港01》提供照片，指以A5和牛碟盛載的牛肉質素，與白色碟頭盤上的牛肉質素差不多。（受訪者提供）

結賬後朋友分享光顧時相片發現「反差超大」

Lamma向《香港01》提供另一張照片顯示，即使以和牛碟盛載的牛肉，肉質亦與白色碟的牛肉相若，質疑並非A5和牛質素。她說：「點咗幾碟牛，唔係自己想像中嗰樣嘢，但都係叫食得落肚，所以冇咩質疑，心諗出街食都係咁嘅質素啩，所以都一路叫」，未有即時反映。

及至結賬後朋友詢問用餐情況，並分享過去光顧時的照片，她才發現「反差超大」，而且向員工反映後才再看到有「靚牛」，指「冇對比、冇傷害」，質疑說：「點解我唔講，你哋就唔拎啲靚牛出嚟，但講咗先拎啲靚牛」，她強調從來沒有主動要求退款。

自我檢討：收了退款不應再公審事件

至於雪糕容易溶化一事，Lamma指，雪糕質素本來確有問題，並向員工反映了3次，及向黃傑龍發訊息反映，但其後雪糕情況確有改善，惜訊息發出後無法收回。

她認為自己也有不對，收了退款就不應再公審事件，指初衷只是不想再有人發生同類事件，但強調當時的牛肉及雪糕品質確曾出現問題，批評黃傑龍的回覆避重就輕，未來不會再光顧，而當日已報海關，仍待回覆，之後亦會致電消委會投訴。