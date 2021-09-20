水上樂園明日開幕　首日4000人入場　劉鳴煒：門票銷情如預期理想

海洋公園水上樂園明日（21日）中秋節正日正式開幕，特首林鄭月娥、海洋公園主席劉鳴煒等今日（20日）先出席水上樂園開幕儀式。劉鳴煒透露，水上樂園門票銷情理想，預期明日首日有近4,000人進場，待運作暢順後，容納人數將提升，而稍後的假日和周末時段門票亦售出「八八九九」，日後將視乎季節及假期時段調整價格，以反映需求。

至於海洋公園早前有意邀請競投者合作發展3個主題區，劉鳴煒指，現時已開啟招標程序，10月中將收到競投者的提案，明年初正式招標，預料明年中完成設施。



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劉鳴煒表示，疫情下興建水上樂園的技術細節難度高、挑戰大，但水上樂園為亞洲首個全年全天候臨海水上樂園，亦是海洋公園首個轉型項目，相信能推動南區經濟，與區內商戶合作發揮經濟潛力。

劉鳴煒預期日後可容納人數將升至4000人以上

水上樂園明日開幕日，劉鳴煒預期將有近4,000人進場，待運作暢順後，容納人數將提升至4,000人以上。他指，疫情下水上樂園的關鍵在於人數管制，遊客需保持社交距離，屆時將安排人員提醒遊客。

劉亦指，水上樂園門票銷情如預期中理想，接下來周末及假期門即將售罄，未來將視乎季節及假期調整價格：「嚟緊幾日唔係賣晒，都賣得八八九九。」

已開啟園區遊樂設施招標程序

海洋公園早前有意邀請競投者合作發展3個主題區，即免費入場的山下園區、山上園區的歷險主題區及健康主題區。劉透露，上周已舉辦簡介會，吸引共數十間地產發展商、娛樂公司、國內及海外的機動機遊戲公司等參與。他指，不少公司更派出建築師、律師專業人士出席，認為反應熱烈。

劉指，現時已開啟招標程序，而競投者須符合硬件及軟件設計、保育熱誠、教育工作、零售及飲食相關等要求，因此期待10月中收到的提案。他亦透露，將於明年初正式招標，預料明年中完成設施。他指，屆時將為遊客推出通行快證，以減少排隊時間，或提供告示提醒排隊所需時間。

林鄭指水上樂園豐富本港旅遊資源 期待園方專注保育及教育

林鄭月娥在開幕禮致辭時表示，水上樂園為去年施政報告中「踴動港島南」的重要元素。而過去一年多市民於疫情下，在香港到處發掘新景點已是新常態，相信樂園遊樂設施老少咸宜，能成為市民的悠閒好去處。

林鄭續指，待開關後內地旅客抵港，水上樂園將成新景點，豐富本港旅遊資源。她期待海洋公園能專注於保育、教育等方面，如STEM課程、動物護理等，提供全方位的休閒體驗：「水上樂園嘅開幕意味海洋公園將會更上一層樓。」