工聯會調查：逾七成家長撐全面復課　鄧家彪倡觀察一個月逐步放寬

新學年即將展開，受疫情影響，本港中小學只能有條件復課。工聯會問卷調查結果顯示，約800位受訪家長中，認為中學應全面復課者有超過一半，亦有24%受訪者要求逐步恢復上課，15%人認同7成接種率，餘下6個百分比的受訪者認為應全面復課。

工聯會東九龍辦事處總幹事鄧家彪批評，教育局要求小學有七成學生接種疫苗的條件不可行，做法漠視學童接受全日制教育的權利，影響學術、體藝方面發展，對基層家庭向上流更有影響。他呼籲設立一個月觀察期，觀察學生回校對疫情有否影響，如否者應推進放寬復課安排，以及建議當局安排疫苗到校接種。



鄧家彪強調，全面復課一定是政府、家長及教育界需要齊心達成的目標。（資料圖片/盧翊銘攝）

四成家長指無法全面復課 家庭開支「嚴重加重」

全日制復課牽涉午膳安排，屆時學童需要除口罩用膳，有機會增加播疫風險。鄧家彪指，調查顯示84%受訪者都同意在校午膳，不同意指只佔10多個百分比。問及校方是否需要提供課餘托管方面，超過7成受訪者同意或非常同意。

家庭開支方面，有4成家長表示因為無法全面復課，令開支「嚴重加重」，「稍為加重」亦有35%，認為「無分別」者佔兩成，「開支減輕」者只有3%。

呼籲設一個月觀察期 留意上課會否令疫情惡化

鄧家彪指，不少家長、教育工作者及校長都認為無法全面復課，對基層學童有影響，實際上惡化貧窮問題，反問為何幼稚園可以全日制上課，中小學卻不行。他建議當局將全面復課視為短期目標，設立一個月觀察期，考慮將10月1日設為全面復課日，觀察學生回校上課對疫情有否影響，如果沒有的話，應該推進放寬。他又指，這段期間當局可安排疫苗到校接種。