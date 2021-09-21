六合彩中秋金多寶投注額破1.3億　市民：中咗捐出嚟幫吓人

六合彩中秋金多寶今晚（21日）攪珠，估計頭獎金額高達8,000萬。下午北角一帶雖有驟雨，但10年前曾出產頭獎幸運「星」的馬寶道投注站人潮不絕，雨勢無阻市民投注六合彩熱情，停雨後投注站更出現排長龍情況。

有市民指如中頭獎，會捐出部分獎金作善事，例如幫助年輕人或失業人士；亦會市民指會派給親友，或購買物業。截至下午5時，六合彩中秋金多寶投注額已逾1.3億元。



六合彩中秋金多寶將於今晚（21日）9:15分停止售票，並於9:30分攪珠，估計頭獎基金高達8000萬。每次金多寶攪珠，某幾個因曾出現頭獎幸運兒而被認為特別旺的投注站就會大排長龍，甚至有市民會「跨區」購買六合彩。最為人津津樂道的，莫過於2011年5月，印度裔港人阿星於北角馬寶道投注站投注，最終捧走4,400萬元頭獎彩金。

驟雨無阻買六合彩 北角馬寶道投注站現人龍

今午的馬寶道投注站，雖然正下驟雨，但仍有不少市民到投注站買六合彩以搏「一鋪發達」，停雨後投注站人流更有所上升，出現排長龍甚至打蛇餅的情況。

吳先生指假如中獎，會捐出給予有需要人士，「都係身外物啫」。（盧翊銘攝）

中獎捐助年輕人 沙田跨區到北角購票市民：身外物啫

居於沙田的吳先生下午到北角探朋友，因聽聞北角投注站特別旺，故特意前往買六合彩，但指不會太迷信，僅以平常心看待。吳表示有買六合彩習慣，金多寶會「再買多啲」，今日買了四注，又指如中獎除了派給家人，會捐出給予有需要人士：「例如年輕人呀，失業果啲，都係身外物啫。」問到是否一定兌現承諾，他就笑言：「可能到時唔同，依家講係咁講啫，但中咗先算啦。」

黃先生指會用獎金幫人，「幫到咩人就咩人，生活搵食難呀」。（盧翊銘攝）

嘆搵食難 明言中獎會捐出助人

黃先生亦於下午到北角投注站買六合彩，對於假如中獎後如何運用獎金，黃先生指現在因疫情不能外遊，可能會用獎金幫人：「幫到咩人就咩人，生活搵食難呀。」黃亦指會請親友食飯及買樓置業。對於北角投注站較旺傳言，黃先生則表示不太相信，只是路過試運氣，當做下善事。

林女士指從未打算如何運用獎金，「都老，冇咩理想」。（盧翊銘攝）

同樣到投注站買六合彩的鍾女士，表示從未思考過中獎後如何運用獎金，只想到內地旅遊，她又表示從未中過獎：「唔敢諗依啲野，搏下咋。」另一位購買六合彩的林女士亦指從未打算如何運用獎金，或會幫助兒子供樓：「都老，冇咩理想。」

鍾女士表示從未思考過中獎後如何運用獎金，「唔敢諗依啲野」。（盧翊銘攝）

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼

