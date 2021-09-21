時昌迷你倉大火死因｜張耀升身上儀器記錄為零　疑進火場未啟動

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（21日）續，當日負責調派消防員進入火場的消防總隊目胡健偉繼續作供。據事後關於死者張耀升的調查報告顯示，張當日的機械壓力錶顯示為零、「衞士個人監測儀」有電但沒有啟動，而本應在進入火場前已交給指揮官的煙霧牌仍掛在呼吸器上，個人識別卡則不知所蹤。胡則推測張的「衞士個人監測儀」於當日進入火場前有可能沒有啟動。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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消防員進火場前有責任檢查裝備

胡供稱，按照一般的標準，一架消防車應備有5套呼吸器，供車更主管及隊員使用。每名當值的隊員會按車間座位到儲物櫃領取呼吸器，然後進行「日試」，再將呼吸氣檢查結果寫在個人煙霧牌上。每個消防員在進入火場前有責任自行檢查裝備，再由入口指揮官檢查，確保個人衞士追蹤裝置已啟動等，消防員最後會將煙霧牌及個人識別卡交給入口指揮官，若此兩者均欠缺則不會獲准進入火場。

張的監測儀有電但沒有啟動

死者張耀升的代表大律師在庭上透露，有報告顯示張的機械壓力錶顯示為零、「衞士個人監測儀」有電但沒有啟動，本應在進入火場前已交給指揮官的煙霧牌仍掛在呼吸器上，個人識別卡則不知所蹤。大律師提問就以上資訊能否推測張當時的「衞士」曾否啟動過。

有可能沒有啟動警報器

胡指出經正常連接的「衞士」會自動紀錄資料，最多大概可紀錄30個小時的資料，若過了紀錄上限則會自動以新的紀錄覆蓋舊的紀錄。裝置會紀錄呼吸器的使用時間、壓力的使用情況，及有沒有啟動手動或運動警報等。惟事後經過檢查，張的「衞士」沒帶可以讀取的資料，胡對此表示：「我會確定有可能（張）無啟動到警報器」。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)