時昌迷你倉大火死因　電工稱曾嘗試救火　惟煙太大無法靠近火源

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（8日）續。時昌維修技工供稱，時昌在2016年只有他一名擁有電工牌的維修人員。另在發生大火當日，他曾向大廈保安提議報警，亦有嘗試用滅火器滅火，惟現場太大煙，他未能成功靠近火源。



九龍灣淘大工業村時昌迷你倉於2016年6月21日發生四級大火，焚燒了5日4夜，至6月25日才被火救熄，高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)分別於6月21日及23日救火期間殉職，死因庭正就二人的死作研訊。

保安員先聞到煙味

時昌維修職員鍾國成供稱，他主要負責與電相關的維修。鍾憶述，當日早上約10時許，他搭電梯前往工作時，負責電梯運作的保安強哥突然說聞到3樓有煙味，鍾雖然聞不到，但仍決定和強哥到3樓看看。

電工鍾國成稱，他當日曾嘗試用滅火器救火，惟倉內煙太大，他前行若一米便要撤回，無法接近火源。(劉安琪攝)

步入倉不足一米便要後退

兩人步出電梯不久，便見黃經理說倉內有煙。鍾隨即打開大門看看，並嘗試用倉外的消防器滅火，惟倉內煙霧太大，他向前行走了不足一米便需要後退。鍾之後提議報警，但忘記了黃經理及強哥有何反應，但相信強哥有報警。鍾其後從3樓天井看到2樓有人，遂到2樓通知他們離開，再回3樓見到上司呂國榮，接著返回1樓見到消防員到場，便離開淘大大廈。

曾接受滅火器相關訓練

鍾另表示，他曾接受使用滅火器的相關訓練，但該訓練非由時昌提供，而是在約十多年前，他上水喉課程時到消防局參觀，順便上了一些防火班時學習的。此外，他在考電牌及些油漆班時，亦曾有相關防火教學。

提及工作安排，鍾續說時昌在2016年只聘請了鍾一名有電工牌的維修人員，鍾另會進行冷氣初步維修，但若故障與電無關，便會通知承辦商處理。平日，鍾會先去淘大1樓打卡上班，然後到樓儲物室拿維修工具，再到5樓的特定位置的文件夾取出維修安排表，依照表上所列開始維修工作。若當中有緊急的維修項目，區經理會親自通知鍾，他便會盡快完成維修。若沒有相關通知，則由鍾自行安排維修順序，如有停電、大門故障等對日常工作有直接影響的會先維修，其他如光管等則會等多幾支壞才一次過維修。

倉內3部冷氣機輪流關閉

鍾續指，淘大迷你倉的冷氣有定時裝置，由插針式計時器及索制去控制時間。冷氣基本每日會開8至10個小時，每部約4個小時會關閉一次，但不會3部同時關閉，實際運作時間由經理決定。惟淘大經理黃家晉並不會調校相關機器，平日會由鍾協助。冷氣經過維修後，開關的時間有機會不準，但仍會隔一段時間關閉的設定。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

時昌迷你倉的大火焚燒108小時才被救熄，兩名消防員殉職。(詳看下圖)