時昌迷你倉大火死因｜煙霧隊進場後有人失聯　35分鐘後找回張耀升

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，死因庭今（17日）續作研訊。消防總隊目胡健傑出庭作供，他當日中午到達火場後，便擔當分站指揮官工作。他稱當日中午到火場後不斷有消防員到迷你倉的樓層救火，至下午5至6時，有火從正門及側門噴出，之後曾一度受控，惟至傍晚7時許，氣氛又變得緊張，多隊煙霧隊進入火場，之後他從上司口中得知有同事失蹤，約在35分鐘後，終找回張耀升。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

人手不足充當分站指揮官

消防總隊目胡健傑作供，他現時隸屬東涌呼吸器組，他稱當日中午12時25分，他與上司消防區長黃振業到達火場，現場的署理高級消防區長翁錦雄向他後來向他稱，由於現場人手不足，要求胡接任當分站指揮官的工作，胡需站在2樓樓梯，安排煙霧隊進出位於3樓的迷你倉正門救火，負責為消防員作安全檢查，及紀錄他們的進出時間。

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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以2至4人小組分批入場

胡之後接任分站指揮官工作，直至當晚上11時，他一共管理了44次的煙霧隊進出火場。當中大部份以2人一隊，少部份以3或4人一隊。胡指他在這段時間沒有上過3樓，現場主管負責調配負責救火的消防員。

黃昏時分有火從門口噴出

胡續指，下午5時至6時間，迷你倉的正門及側門都有火噴出，煙帽隊須繞路進入火場。火勢後期一度有改善，惟現場氣氛於7時18分突然變得緊張。翁直接指派多隊煙霧隊進入火場增援，並叫胡為煙霧隊檢查好裝備，直接將隊員交給助理消防區長林有榮，再由林直接帶他們到火場。胡在這個階段並不清楚每個隊伍分別的工作。

有人失蹤即啟動緊急救援行動

及至傍晚7時40分，胡從助理消防區長趙錫坤口中得知，有消防員在火場中失聯，要啟動緊急救援程序（Mayday程序）。胡表示當日張耀升並未經過其指派進入火場，另室內煙火特性訓練隊，及技術救援組成員，亦沒有經過他的指揮站便進入火場。約35分鐘後，趙稱已從火場找到張耀升，要求胡將時間記下。所有煙霧隊於晚上9時許完成工作，並撒離火場。

張的呼吸器被送回檢查

胡於間上11時30分按指示，將張耀升所用的呼吸器送回九龍呼吸器室，供趙初步進行檢查。惟胡並不清楚檢查呼吸器的詳細經過，因他放下呼吸器後便離開了。胡又稱，根據其經驗，這種情況日後大多會進行死因研訊，故在警方不在場時，他們為保障自身，不會對證物進行詳細檢查。

聆訊周二繼續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)