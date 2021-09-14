時昌迷你昌大火死因｜消防員稱一度撲熄明火　惟刺眼鼻煙霧再現

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（14日）踏入第十天，當日首先抵達火場的高級消防隊長指，第一批進入火場的消防員未在迷你倉內發現明火，亦沒有聽到有人求救。其後多隊消防車到場增援，消防員決定對倉內上鎖的儲存室進行爆破，發現室內有明火。在明火遭撲滅後，情況一度有改善，惟不久後煙霧變得刺眼及刺鼻，認為這是火勢不受控的訊號，即通知控制中心及把火警升為3級。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才被火救熄，死因庭正就二人的死作研訊。

當日首先抵達火場的高級消防隊長劉勁男供稱，香港所有前線消防局均採用「三更制」的編更方式。全局消防員分為A、B、C三隊輪流當值，每隊當值24小時後再休息24小時。火警則可分為一至五級，一開始接獲報警會先視作一級火警，消防局出動升降台、泵車輕型搶救車、降梯車及救護車，俗稱「四紅一白」。而若火警現場為有休眠威脅（酒店、醫院）、危險品存放點（油站、危險倉）、水源受限的地方、地鐵站、行車隧道及護老院等，則會立刻視為二級火處理，而涉案迷你倉並不屬於以上種類。

高級消防隊長劉勁男是第一批進入火場的消防員，他稱初時只見煙霧，後來爆破部份倉並把所見的明火救熄，情況亦一度改善，惟不久後傳來刺眼鼻煙霧，意識到火勢再度惡化。(劉家琪攝)

劉與5消防員先入火場

案發當日，牛頭灣消防局於早上10時21分收到指示，淘大工業大廈發生一級火警。劉作為泵車的主管與5名消防員於11時02分到達現場，當時他在地下天井位置望上3樓並沒有見到煙，控制中心亦沒有收到市民的救助。劉與3名隊員經樓梯上到3樓，見到迷你倉大門有煙滲出，但沒有見到時昌的職員。劉遂立即指示留守在地下的隊員為大廈消防水缸供水，另指示處理消防隊目到2樓查看迷你倉間隔及打響消防警報。

倉內間隔複雜溫度不算高

及至11時10分，劉分配兩名消防隊員作為「煙帽隊」，帶著一條消防喉從正面進入火場，劉從走廊進行快速搜索及救援工作。隊員透過對講機向劉匯報火場情況，指倉內有濃煙，分煙層離地下相距1.6米，即代表1.6米以上的地方均不可視。他們遂用「間歇性水霧攻擊法」，嘗試驅散濃煙及降低溫度，意圖令分煙層上升，獲取更高的視野。他們約於20分鐘內離開火場，表示迷你倉內間隔複雜，每個儲存室大小不同且均上了鎖，火場內未有發現明火，溫度不算高。

未見明火但煙不斷上升

另煙帽隊進入火場後約5分鐘，九龍灣升降台主管抵達現場，並透過無線電詢問劉及其隊員的位置。兩組人員經過初步部署，認為由於火場面積大，決定再開一條水防喉從不同入口進入火場進行快速搜索。由於進入火場的消防員均看不見明火，但煙不斷上升，故劉與其他小隊主管估計火種在上鎖的儲存室內，指示第2批進入火場的煙帽隊用水柱射向天花，經鐵網進入室內滅火。

刺鼻煙霧再現顯示火勢不受控

及至同日早上11時21分，牛池灣消防局局長林有榮到場，劉陪同林到2樓評估火警情況。此時，火場內已有3隊消防隊分別拉喉進入火場救火，惟早前將水柱折射至倉內的效果不理想，遂決定對金屬倉進行爆破，發現某些倉內有明火並撲熄。初時，場內煙的濃度及熱力有所改善，但中午12點後又再惡化，且煙霧變得刺眼及刺鼻。劉等人認為這是不尋常的訊號，顯示火勢不受控。林見狀通知控制中心，於中午12時14分將淘大工業村升級為3級火。

聆訊下午繼續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)