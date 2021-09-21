中秋節｜市民觀塘海濱逼爆賞巨月　維園看燈飾　最想疫情快快消去

今日（21 日）是中秋節，不少市民晚飯過後外出賞月。中午雨過天青，晚上圓月高掛，新冠肺炎疫情退卻，今年賞月熱點歡呼賞月聲重回，受訪市民不約而同都希望疫情快快消去，可以重過無口罩生活，到外地旅行。



今年新增的中秋「打卡」熱點觀塘海濱，15米高超巨型發光月亮模型置於海上的躉船上，下午約6時半月亮亮燈，大草地已經坐滿市民，入夜後人流更多，整個海濱人來人往，逼得水泄不通；至於傳統賞月勝地維園，入夜後人流明顯增多，不少家長帶同子女觀賞燈飾，並手持傳統燈籠或氣球等，為中秋節增添節日氣氛，亦有多對情侶於燈飾前拍照打卡。



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不少市民在今年其中一個中秋「打卡」熱點觀塘海濱，欣賞15米高超巨型發光月亮。（梁鵬威攝）

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



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中秋佳節下午天氣不似預期，天文台雖預測晚上大致多雲，亦會有幾陣驟雨及雷暴，但仍有不少市民到觀塘海濱另類「賞月」，觀賞高達15米超巨型發光月亮。現場亦有過百隻發光巨型白兔，引來不少市民「打卡」。為了應節，大部分市民都帶備燈籠、螢光棒等必備應節玩具。最終天氣比想像中好，有時可見到八月十五滿月高掛，照亮夜空。

一家人邊賞月邊野餐：呢度開心過酒樓

與一家人野餐的黃伯伯表示，留意到觀塘海濱今年設置巨型月球模型，「以前從未見過，非常之開心」，故特意帶同孫仔、孫女「賞月」，「好熱鬧、好開心」。

同行的袁先生表示，雖然今年中秋繼續在疫情中渡過，但節日氣氛明顯比上年更佳，「今年氣氛好，上年冇得咁樣玩」，疫情緩和亦玩得較放心。他指即使疫情下都能夠將歡樂帶給家人，不過強調享受節日氣氛同時會緊記防疫。

他續指，今日的人流超出預期，「可能熱鬧啲，但冇諗過咁墟冚。不少家庭以往都會到酒樓聚餐應節，選擇到觀塘海濱的他就直言，「呢度開心過酒樓，空氣呼吸好啲，人多但避免接觸，空氣流通會安心過喺酒樓。」

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母趁疫情緩和帶女女「開心吓」

姜媽媽亦帶同女兒到觀塘海濱觀賞巨型月亮，女兒說：「見到個月亮好大，好開心」，不過她就指因為疫情，無辦法脫下口罩，覺得「有少少傷心」。媽媽就表示，由於疫情已維持一段長時間，所以趁疫情緩和「想佢（女女）開心吓」，特意帶女兒前來。被問到中秋願望，她就最希望疫情可以過去，「最希望可以除得口罩！」

部分時間不見圓月 市民指無損節日氣氛

除了一家人，在場亦有不少情侶和與朋友到場應節的市民。與友人一同前來的吳小姐表示，因為得知觀塘海濱會展示巨型月球，「都幾得意想過嚟睇吓，而且浮喺海上面，都近可以見到。」今晚人流聚多，吳小姐同樣認為屬意料之外，相信是因為疫情大家都無法去旅行，故「邊到有燈飾睇都會過嚟」。她又覺得今年節日氣氛較佳，「疫情好轉，大家多咗可以出到嚟，限聚人數又放寬咗。」

不過由於天氣影響，部分時間因為多雲未能夠見到圓月，吳小姐都直言有少許失望，但亦覺得無損節日的氣氛。

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新冠疫情放緩，康文署在維園6個足球場展示多組燈飾，焦點為高達6米的旋轉木馬燈飾，由本地藝術家許嘉雄創作；其他燈飾包括紅鶴、大象、相思鳥和雙子兔的燈飾造形，以及中小學生製作的花燈。入夜後入場人士多至要排長龍，現場有工作人員舉起告示牌，提醒市民保持1.5米社交距離。

▼9.21中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼



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維園賞燈逼爆 家長不擔心：已打疫苗又戴口罩

李小朋友與家人一同到維園賞燈，大讚燈飾漂亮，「好開心！好靚！」她特別提到旋轉木馬，指該燈飾採用不少布料製成，認為製作用心。問到今年的中秋願望，她希望疫情能盡快過去，回復以往的校園生活，「因為小息冇得同同學仔玩、傾偈，又冇得落操場玩。」

江先生今年不再到海灘燒烤過中秋節，而是帶同兒子首次到維園賞燈。他指去年受疫情影響，政府取消中秋節綵燈會，今年賞燈的機會難得。雖然預料到維園人流密集，但他指已接種疫苗及佩戴口罩，故不太感到擔心。談到中秋願望，「希望大家平平安安！開心開心！順利！疫情我哋控制唔到，都等咗好耐，大家一齊努力抗疫！」