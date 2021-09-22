罕見普福來灰蝶現身龍鼓灘　環團發現鹿頸及龍鼓灘蝴蝶品種最多

環保團體綠色力量今日（22日）發表新一份蝴蝶普查結果，在9個蝴蝶熱點共錄得162種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種總數約六成。北區鹿頸和屯門龍鼓灘錄得最多蝴蝶品種，龍鼓灘更發現非常罕見、本地體型最細蝴蝶之一的普福來灰蝶。



綠色力量在去年六月至今年五月，在9個蝴蝶熱點共錄得162種蝴蝶，當中包括44種珍稀蝴蝶（即「罕見」及「非常罕見」物種）。錄得最多蝴蝶物種的地點包括北區鹿頸和屯門龍鼓灘，均錄得108種蝴蝶；其次是沙頭角，錄得94種蝴蝶。

綠色力量高級教育及保育主任盧詠鋒表示，鹿頸記錄的娜環蛺蝶（Neptis nata），過去曾列為存疑物種，直至近年才經官方確認為本地物種，目前仍未有評級。他認為，是次於鹿頸發現，不但為該地新增一項蝴蝶記錄，亦顯示該蝶近年開始於本港繁衍，並有逐漸擴展趨勢。

至於龍鼓灘記錄的普福來灰蝶（Freyeria putli）則屬「非常罕見」，是本地體型最細的蝴蝶之一。該蝶主要分布於大嶼山部份地區，雖然早年亦於龍鼓灘出現，但出現次數極為稀少。今次發現有助確認龍鼓灘是該蝶在大嶼山以外的另一棲息地。

環團籲郊遊勿損蝴蝶熱點生態資源

盧詠鋒認為，這次蝴蝶普查受疫情影響，只能有限度進行，包括普查地點、普查次數及普查員人數均較之前減少，但最新錄得的整體蝴蝶物種數目未見顯著減少，反映各蝴蝶熱點的蝴蝶多樣性豐富，情況令人滿意。

他提醒，本港多個蝴蝶熱點是熱門郊遊地點，疫情下市民郊遊意欲明顯上升，人流增加難免為各個蝴蝶熱點構成壓力，呼籲市民享受大自然同時，需兼顧愛惜郊野環境，包括帶走垃圾、不要採摘植物，切勿污染水源、吸煙或生火，保護大自然，以維持本地豐富的蝴蝶資源。