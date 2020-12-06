東涌填海130公頃　黃偉綸稱已完成約一半　料七成填料為建築廢料

東涌擴展計劃涵蓋現有東涌新市鎮東、西兩面，而東涌東近岸填海正造地130公頃，填海工程已在2017年12月底展開。 發展局局長黃偉綸今日（6日）發表網誌，稱整項填海工程完成約一半，重申東涌東填海是首個應用「深層水泥拌合法」的工務工程項目。他說，相對傳統以浚挖方式填海，可降低對附近水質及海洋生態造成的影響，又指會將本來要棄置的廢料作為填海物料，以循環再用，料最終約七成填料為「惰性建築廢料」，其餘為機製砂。

圖中藍圈為東涌東首幅填海而得的房屋用地。（發展局圖片）

黃偉綸在網誌中重申，填海工程主要在東涌東進行，造地130公頃，即約6個維多利亞公園，預計2023年完成填海工程，而首幅經填海而得的用地，已於今年3月交付房屋署建屋，可供興建約1萬個公屋單位。

發展局表示，「深層水泥拌合法」是以「攪拌」方式將工程船上的水泥注入海泥層。每艘工程船可載水泥容量達到480噸。（發展局圖片）

首個應用「深層水泥拌合法」的工務工程項目



黃偉綸說，東涌東填海是首個應用「深層水泥拌合法」的工務工程項目，以非浚挖式，即不移除海床淤泥的方法填海造地。



可持續大嶼辦事處高級土力工程師張健德在網誌中亦指，相對傳統以浚挖方式填海，「深層水泥拌合法」不涉及清除及運走海泥，可以減少水中懸浮粒子的產生，有效降低對附近水質及海洋生態造成的影響；加上不需要進行傾倒海泥的海上運輸，有助減少碳排放。他指，東涌東的工程可減少傾倒440萬立方米淤泥，亦減少海上運輸17,600船次。

發展局指，為確保工程不會對環境造成影響，圖中黃色的淤泥屏障把130公頃的工地完全包圍，避免微粒漂出填海區外。（發展局圖片）

料7成填料會是建築廢料



黃偉綸又說，在東涌東的填海工程中，會利用建築工程產生的「惰性建築廢料」作為填海物料，將本來要棄置的廢料，轉化為土地資源。他解釋，「惰性建築廢料」是指建築工程中，因挖掘及拆卸等工序而產生的拆建物料，例如混凝土、瀝青、碎石等，統稱為公眾填料。



他續指，現時整項填海工程完成約一半，填料組合方面，六成為惰性建築廢料，其餘四成為機製砂。他預計，在工程完成時，約七成填料會為「惰性建築廢料」，其餘為機製砂。