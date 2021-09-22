梅窩近40年歷史熟食市場將重置　增設70個泊車位　另延長海濱長廊

規劃署2006年開始擬備翻新梅窩景貌的土地規劃概念，相隔15年後，土木工程拓展處終於落實梅窩改善工程最後一個階段的規劃設計方案，決定重置有近40年歷史的熟食市場，並在熟食市場的下層，興建可停泊單車和私家車的停車場，以符合一地多用的原則。

另外，現有的梅窩海濱長廊亦會延長，梅窩碼頭出口通道亦會有改善工程。全部工程落成後，市民或會再多一個假日郊遊勝地。



土木工程拓展處提交離島區議會的文件指，在兩輪有關梅窩規劃的公眾諮詢，收集到的意見認為，應增加梅窩單車停泊位、興建單車停泊區和私家車停車場、重置有近40年歷史的熟食市場，以及延續新建海濱長廊，連接碼頭直達南面海濱等。

興建大型有蓋單車停泊區 可容納1,900架單車

港府平衡不同持份者的意見後，改善規劃方案，包括決定重置有16個檔口的熟食市場，並興建有蓋單車停泊區和私家車停車場，分別提供1,900個和約70個泊位。

根據計劃，當局亦會興建綠化觀景平台，以及改善梅窩碼頭出口通道，加建有蓋行人路，同時重置公共交通交匯處，伸延單車徑至新單車停泊區及市中心。根據最新計劃，當局亦會延伸現有海濱長廊至臨海觀景平台，並連接南面海濱長廊，建造一條休閒的海濱通道供行人來往碼頭及附近地區，又會重置貨物裝卸區，遷至前混凝土廠位置。

梅窩改善工程終於在2014年7月動工，歷經15年發展後，第一期第和第二期首階段工程已經完工。（土木工程拓展署截圖）

港府在2004年底提出「大嶼山發展概念計劃」，規劃署兩年後擬備翻新梅窩景貌的土地規劃概念圖則。經過多年諮詢及籌備後，梅窩改善工程終於在2014年7月動工，歷經15年發展後，第一期第和第二期首階段工程已經完工。

土拓署今次呈交的規劃建議，屬梅窩改善工程的最後一階段，若方案獲區議會通過，當局將會繼續推行項目的詳細設計，包括建築、園景及相關配套設施，暫未有明確動工時間表。