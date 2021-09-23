廉署控11名跨境貨車司機及1名秤重公司老闆　涉「呃秤」逾39萬元

廉政公署偵破跨境貨櫃車司機涉集體「呃秤」，今日（23日）落案起訴11名司機及1名貨櫃秤重公司營運者，控告該12人涉嫌串謀偽造帳目，在向一間運輸公司遞交逾4,900張收據時，誇大貨櫃秤量費共逾39萬元。

各被告已獲廉署准予保釋，將於下星期二（28日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴12人共15項串謀偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

其中11名被告分別為麥百培、黃志強、冼潤森、黃海德、賴燦超、曾力雄、陳宗耀、陳俊成、葉輝、温小明及張永康，年齡介乎52至65歲，案發時均為新興貨櫃運輸有限公司貨櫃車司機。餘下一名被告是尹志興，71歲，為新浩公司及綽德停車場有限公司營運者。

報大貨櫃重量 涉逾4,900張秤量收據

涉案11名貨櫃車司機於案發時獲新興聘用，該公司提供跨境運輸服務。新興的貨櫃車司機，須把貨櫃車駛往貨櫃秤重公司秤量貨櫃，以便向海關申報貨物重量。涉案貨櫃秤重公司包括由尹志興營運的新浩及綽德。貨櫃車司機需先墊支秤量貨櫃的費用，然後向新興遞交相關秤量收據以申請發還有關開支。

案情指，涉嫌罪行於2016年3月1日至2019年10月25日期間發生。控罪指，12名被告一同串謀及與其他人士串謀，為使他們自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而不誠實地揑改由七間貨櫃秤重公司發出作會計用途的秤量收據，方法是在該等文件上贊同作出虛假記項，以顯示該七間貨櫃秤重公司收取的秤量費介乎90元至150元不等。

廉署調查發現，上述包括新浩及綽德在內的七間貨櫃秤重公司，就每個貨櫃實際收取的秤量費，由25元至110元不等。涉案11名司機涉嫌向新興遞交共逾4,900張秤量收據，誇大秤量費超過39萬元。新興在廉署調查案件期間提供全面協助。