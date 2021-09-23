港鐵東奧相展 紀錄運動員汗與淚 朱文佳：好少見到自己英姿

香港運動員於東京奧運歷史性奪得1金2銀3銅，殘奧會亦奪得佳績。為延續運動熱潮及表揚港隊代表的努力，港鐵今日﹙23日﹚起於香港站及奧運站舉行相展，展示運動員於場上的動人時刻。殘奧羽毛球男子SH6級單打銀牌得主朱文佳笑言，雖然曾參與不少國際賽事，但一般都是他替隊友拍照：「無乜揾人幫我影相，所以好少見到自己英姿。」他又認同，殘疾運動員與健全運動員比，待遇上確有差異，希望市民會繼續支持殘疾運動員。



港鐵於香港站及奧運站舉行東奧相片展覽，多名運動員今日（23日）出席相展開幕禮。（黃偉倫攝）

港鐵今日至10月24日，於香港站及奧運站舉行東奧相片展覽，展示香港運動員在場上的英姿，以及頒獎台上動人時刻，展覽一共逾30多張相片。多名港隊運動員今日出席相展開幕禮，發表感受。

朱文佳形容看到照片後「感覺好得」，因雖然過往曾多次與隊友參與國際比賽，不過：「多數我幫隊友影相，無乜揾人幫我影相，好少見到自己英姿。」

港鐵向東奧獎牌得主贈終生免費車票 其他運動員獲一年免費車票

港鐵今日又向獎牌得主贈送終生免費車票，其他運動員亦可獲一年免費車票。朱文佳表示，每周有四天需外出練習，每月車費約2,000至3,000元，認為免費車票有大幫助。他又認為，殘疾運動員待遇始終與健全運動員有一段差距，希望市民繼續支持殘疾運動員。

於硬地滾球混合BC3級雙人賽獲第四名的何苑淇則表示，疫情下的殘奧，隨團人士不多，幸而有隨團攝影師拍攝。她又稱，今年比賽有直播，回港後亦有市民認得她：｢問我你係咪打硬地滾球嘅個位運動員啊？｣

要喺人生餘下日子，好好把握鍾意做嘅事，因為唔係鍾意做就一定可以做，可以唔知點解聽日唔舒服就結束生命，就再無呢個機會。 東京殘奧硬地滾球混合BC3級雙人賽港隊代表何苑淇

何苑淇表示，曾經在生死邊緣徘徊，勉勵市民要珍惜生命：「要喺人生之中餘下的日子，好好把握鍾意做嘅事，因為唔係鍾意做就一定可以做架，因為可以唔知點解，聽日唔舒服就結束生命，就再無呢個機會。｣

傷殘人士體育協會主席馮馬潔嫻：市民知道運動員有汗有淚

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會主席馮馬潔嫻表示，參與發展殘疾人士體育30多年，今年突然多了人問候了解，當中不少人從來以為殘奧只是｢玩玩下好簡單｣，殊不知看過比賽後，知道運動員就算無血，都肯定有汗有淚，她期望，市民繼續支持殘疾運動員。

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蘇慧音再憶摘銅一刻：做到大家覺得做唔到嘅事感受到團隊力量好大

相展中，其中一張是乒乓球女子團體的三名女將東奧在勝出銅牌戰時相擁，主角之一的蘇慧音表示，奧運最深刻的正是勝出後三人相擁的一刻，當時三人內心都說：｢我哋得咗，我哋竟然做到啲，我哋大家都覺得做唔到嘅事，個一刻感受到團隊嘅力量好大。｣

兩退役港隊代表現任職港鐵 草地滾球員變維修工程師

除了現役運動員，已退役的滑浪風帆運動員蔡卓恒，及草地滾球運動員于國穎都有出席今日相展，二人現是分別為港鐵高級車站管理主任，以及港鐵維修工程師。

蔡卓恒表示，入職港鐵8年，2013年退役時報讀港鐵與港協暨奧委會合辦的｢生活技能培訓課程｣，希望能於大機構任職，最終獲港鐵聘用。他表示，風帆屬比較個人運動，原本溝通上較弱，但上過課程後學會與人溝通，終適應了新職位。于國穎則本身修讀機械工程，透過修讀退役運動員的課程，學會與工程老師傅溝通，至今已在港鐵工作5年。