朱文佳任閉幕禮港隊持旗手　為逆境波奇遇寫下銀牌結局｜東京殘奧

贏得羽毛球男子SH6級單打銀牌的朱文佳，會在今（5日）晚的東京殘奧閉幕禮中擔任香港代表團持旗手。他今早在決賽與印度選手拿格戰至第三局，可惜落敗，獲得銀牌。
在整屆賽事中，朱文佳3次首局落敗，但3次都能在第二局扳平，可說是打慣逆境波。朱文佳寄語香港人可以用同樣的心態，去面對生活上遇到的困難。
香港時間今晚7時，將舉行東京殘奧閉幕禮，到時朱文佳會出任香港代表團持旗手。30歲的朱文佳今屆屢次面對逆境，最終入到決賽，贏得銀牌。他認為比賽如人生，不同的逆境及困難，都可以用一樣的態度去面對。
他說：「在場上，怎樣由落後，慢慢打逆境波，一分一分追上來，這個正正是我們生活上面對每項困難都要學習的態度。可以藉住比賽讓大家見到，運動員有這個心態。其實我們都是普通人，我們在生活上都可以用同樣心態，去面對我們所遇到的困難。」
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朱文佳殘奧決賽英姿：
由不知殘奧能否順利舉行，到分組形勢不如意，抽中與世界第1強敵同組，跟住戲劇性地突圍而出，再到4強首先落後下反勝，朱文佳關關難過關關過。直到決賽第三局由落後2：7追到13：13平手，奈何未竟全功，終與金牌擦身而過。
朱文佳的征奧之旅，就是一次不斷遇上困難，再去努力面對的過程。在決賽最後幾分，他失了金牌，但發現自己的不足，意識到他與金牌選手拿格在心理上的差距，未來還有很大的進步空間。
人生總有希望，朱文佳表示幾年前沒有想過參加奧運，更加想像不到自己站上頒獎台。他說：「講真，幾年前，我跟大家一樣只是普通人，在電視機前望住運動員，『噢！奧運會呀！都唔關我事啦』！想不到幾年之後可以站上這個舞台，更想不到可以拿到獎牌。」他續說：「人生是充滿驚喜，你不會知下一刻有什麼奇遇！」
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朱文佳唸中學時受朋友邀請，接觸羽毛球運動，在14歲開始羽球生涯，之前最好的成績是在2018年亞殘奧贏得單打金牌。出戰短肢組別的朱文佳，覆蓋範圍大，跑動能力強，網前控制亦強。
朱文佳小資料
年齡：30歲
世界排名：第3位
主要戰績：
2019國際巡迴賽土耳其站、中國站金牌
2018亞殘運男子單打金牌
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